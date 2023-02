Panda Manicouagan collabore avec deux écoles de Baie-Comeau

Sur la photo, de gauche à droite, le directeur de l’école St-Cœur-de-Marie, Steeve Clément, la psychoéducatrice Julie Perreault-Pope de l’école secondaire Serge-Bouchard, la coordonnatrice de Panda Manicouagan, Elizabeth Blackburn, les intervenantes Geneviève St-Pierre et Émilie Bellemare de Panda Manicouagan et la directrice adjointe par intérim de l’école secondaire Serge-Bouchard, Annie Beaulieu. Photo : Courtoisie

Faciliter la réussite scolaire et favoriser la découverte et le développement du potentiel des élèves, voici les objectifs principaux de la collaboration née entre l’organisme Panda Manicouagan et deux écoles de Baie-Comeau, soit l’école secondaire Serge-Bouchard et l’école primaire St-Coeur-de-Marie.

Les institutions scolaires peuvent ainsi offrir le Programme d’intervention sur les fonctions attentionnelles et métacognitives (PiFAM) à 12 élèves ciblés.

Dans chacune des deux écoles, six élèves ayant des difficultés d’attention et/ou d’organisation ont été sélectionnés pour huit ateliers qui seront dispensés un midi par semaine par des intervenantes de Panda Manicouagan formées par le Centre d’évaluation neuropsychologique et d’orientation pédagogique (CENOP).

« Développé grâce à la neuropsychologue réputée Francine Lussier, également fondatrice du CENOP, le PiFAM fournit un cadre et des activités propices au développement de stratégies comportementales et cognitives chez les jeunes », explique la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

Concrètement, le programme vise à développer des compétences comme le contrôle de l’impulsivité, la résistance à la distraction, la flexibilité mentale et l’imagination, les stratégies de mémorisation, la capacité à planifier son travail, l’organisation de son temps et de sa pensée ainsi que le respect de soi et des autres.

Les parents sont également impliqués dans la démarche et recevront un suivi hebdomadaire tout au long du programme.

Dans le milieu scolaire, des intervenants sont associés de près afin de s’assurer du transfert des compétences dans toutes les sphères du quotidien de l’élève.

« À l’école secondaire Serge-Bouchard, par exemple, la psychoéducatrice Julie Perreault-Pope agira à titre de coordonnatrice en facilitant notamment la communication entre les jeunes, les parents, l’école et Panda Manicouagan, mais s’assurera aussi que les notions acquises par les élèves soient efficacement reproduites et appliquées dans le milieu scolaire », de faire savoir la porte-parole.

Enthousiaste face à l’implantation du programme, Mme Perreault-Pope précise par ailleurs que « si tout se passe bien avec cette première expérience, l’école secondaire Serge-Bouchard aimerait reconduire le projet l’an prochain, mais dès le début de l’année scolaire avec des élèves de première secondaire dans le but de faciliter la transition primaire-secondaire ».

Une belle opportunité pour Panda Manicouagan

Pour Panda Manicouagan, il s’agit d’une belle opportunité de collaboration avec le milieu scolaire et la coordonnatrice de l’organisme se réjouit de la concrétisation des démarches.

« Nous sommes choyées de recevoir un si bel accueil dans les écoles. Cette collaboration permet de rendre PiFAM plus accessible aux jeunes, et ce, directement dans leurs milieux. Nous espérons ainsi faciliter le transfert des entrainements aux fonctions attentionnelles et métacognitives en classe pour les participants », souligne Elizabeth Blackburn.

De son côté, le Centre de services scolaire de l’Estuaire est fier de pouvoir arrimer son expertise à celle du milieu communautaire « pour offrir un support concret aux familles, qui ne pourra qu’être gagnant pour les apprentissages des élèves et le développement de leur plein potentiel », soutient Mme Lavoie.