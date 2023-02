La MRC de Manicouagan se positionne sur le changement de nom de la circonscription fédérale

La MRC de Manicouagan a décidé d’appuyer la recommandation de la députée fédérale Marilène Gill pour que le nom de la circonscription fédérale soit changée pour Côte-Nord – Nitassinan.



La Commission de délimitations des circonscriptions fédérales a retenu le nom Côte-Nord – Uapishka – Kawawachikamach, tel qu’indiqué dans son rapport publié récemment.

« On trouve que ce nom n’est pas représentatif du comté électoral fédéral qui débute à Tadoussac et qui se rend jusqu’à Blanc-Sablon. On partage le territoire avec différentes communautés innues donc Côte-Nord – Nitassinan est plus représentatif », indique le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

D’ailleurs, le préfet a confirmé qu’il a voté pour cette dénomination à la dernière assemblée des MRC de la Côte-Nord.

Selon M. Furlong, le nom de Manicouagan peut prêter à confusion et les gens se posent souvent la question si Manicouagan représente toute la Côte-Nord.

« On a une MRC de Manicouagan qui est facilement identifiable aussi, il faut une différenciation », ajoute-t-il.

« Quand on pense à l’histoire de la Manicouagan, l’arnachement de la rivière. On a un vécu et une identité à nous autres et on aimerait la conserver avec notre nouvelle image de marque », conclut M. Furlong.