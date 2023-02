Le candidat à la mairie de Baie-Comeau et enseignant suppléant, Mario Quinn, s’est dit soulagé de la conclusion de l’enquête administrative lancée à son endroit par le Centre de services scolaire de l’Estuaire.

« L’enquête est terminée et j’ai rien à me reprocher » – Mario Quinn

Le candidat à la mairie de Baie-Comeau et suppléant à la polyvalente des Baies, Mario Quinn, vient de voir un énorme poids retiré de ses épaules. Lundi, le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire a confirmé la fin de l’enquête administrative dont il faisait l’objet depuis une semaine et l’absence de mesure disciplinaire contre lui.

M. Quinn a transmis la nouvelle aux médias mardi après-midi. « C’est pour rassurer les électeurs et les électrices de Baie-Comeau que l’enquête est terminée et que j’ai rien à me reprocher », a expliqué celui qui souhaiterait maintenant obtenir par écrit les raisons pour lesquelles rien n’a finalement été retenu contre lui.

L’homme a refusé de s’étendre sur la nature la situation qui a mené à son retrait de l’enseignement le 6 février en raison d’une entente de confidentialité proposée par le CSS. « Je ne peux pas vraiment vous donner ou confirmer la nature des accusations parce qu’on m’a proposé une entente de confidentialité », a expliqué l’homme de 67 ans, retraité de la fonction publique provinciale, en ajoutant que « c’est un peu comme me lier les mains autrement dit ».

Est-ce qu’il pourrait intenter une action contre le CSS pour avoir appris d’un journaliste de TVA qu’il faisait l’objet d’une enquête administrative et pour la médiatisation qui a suivi? C’est possible, admet-il, car sa réputation a grandement été affectée, tant sur le plan personnel que professionnel.

Les rumeurs se sont mises à circuler sur son compte et il dit avoir dû expliquer ce qui se passait à plusieurs électeurs. Car, il faut le rappeler, toute cette affaire est survenue alors que le principal concerné courtise les électeurs pour tenter de se faire élire au poste de maire.

Mario Quinn veut se donner jusqu’au 24 février au moins pour étudier l’entente de confidentialité et réfléchir à la situation afin de voir « quelles actions je vais prendre par rapport à cette histoire-là ».

La date du 24 février correspond à la fin de son contrat de travail de suppléant en français en raison du retour d’une enseignante avec la fin de son congé de maternité. Un arrangement lui permettra cependant de ne pas se présenter à la polyvalente d’ici là pour permettre à la poussière de retomber, a-t-il indiqué.

Rappels des faits

Rappelons que M. Quinn avait révélé la semaine dernière avoir reçu un appel de son directeur dans la soirée du samedi 4 février afin de l’aviser de ne pas se présenter à l’école le lundi matin. Il avait tenté d’en savoir plus, mais en vain.

Le mardi suivant, il apprenait dans un texto envoyé par un journaliste qu’il était au cœur d’une enquête administrative. Ce n’est qu’après que le CSS de l’Estuaire lui apprenait, dans un courriel, qu’une enquête administrative en cours.

Toute cette histoire qui sort publiquement en pleine campagne électorale, alors que la situation qui lui était reprochée remonte à la mi-décembre, a évidemment étonné le candidat. S’il y a un lien de cause à effet à faire, il ne peut le confirmer.