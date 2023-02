Mara Tremblay et Catherine Durand forment le groupe folk Hauterive

Mara Tremblay s’est associée à sa grande amie Catherine Durand afin de former le groupe du nom de la ville où est née Mara : Hauterive. Un projet né de leur amitié et de leur complicité.

C’est même Catherine Durand qui a suggéré le nom pour leur duo. « Hauterive, c’est un mot extrêmement poétique. On voit l’horizon, on voit loin. Le nom de la ville m’interpelle beaucoup parce que je viens de là et que je garde dans mon cœur même si ç’a changé de nom », raconte Mara Tremblay.

« Dans ma carrière au départ, j’ai été une musicienne accompagnatrice avec, entre autres, les Colocs, les Frères à ch’val. Le poids d’être une artiste solo est quand même présent. J’avais envie de partager ça et ça fait 25 ans que Catherine et moi on est amies », relate la chanteuse.

Les deux artistes avaient déjà l’habitude de travailler ensemble sur certaines pièces, de s’accompagner l’une et l’autre. Depuis des années, Mara taraudait Catherine pour former un duo et composer ensemble.

« On voulait juste vivre cette amitié-là en musique. On n’a pas d’autres ambitions qu’être heureuses et être bien », avoue Mara Tremblay.

Allier leurs styles

Catherine Durand est plutôt reconnue pour son style musical pop tandis que Mara Tremblay se définit plus rock. À deux, elles font du folk country.

« On écoute énormément de folk, c’est la musique qu’on écoute le plus. On s’est mises dans cette direction-là parce que ça nous tentait vraiment de plonger à fond dans ce style-là », indique-t-elle.

Leur processus de création à deux s’est établi tout naturellement. « C’est intéressant comment ça s’est passé. Au début, je faisais des accords, des mélodies et je lui envoyais ça sur son téléphone. Elle me renvoyait ça et elle avait fait quelques changements. Elle m’envoyait parfois des paroles ou le contraire, c’est elle qui m’envoyait une ébauche de toune. Et, parfois, on a tout fait ensemble », explique l’artiste.

Leur album est prévu sortir le 12 mai et inclura une reprise de Tom Waits en français, approuvé par l’artiste original. Il y aura aussi une autre reprise sur cet album, toutefois Mara Tremblay préfère garder la surprise pour la sortie de l’album.

Aller-retour

La première chanson du duo, Aller-retour, se penche sur la vie de tournée. « Cette vie est enivrante, c’est comme une drogue. Une fois qu’on a les deux pieds sur la scène, il y a une espèce de magie. Le contact avec les gens et il n’y a rien qui accote ça. Et, après, tu te retrouves seule dans ta chambre d’hôtel après avoir vécu ce moment effervescent. Le contraste est immense ».

Pour Mara Tremblay qui fait de la scène depuis 45 ans ajoute que c’est parfois difficile ce mode de vie, même si les gens ont l’impression que c’est une vie de rêve.

« Les gens idéalisent les artistes comme des êtres chanceux et c’est beau la vie de vedette, mais il y a beaucoup de don de soi ».

Une tournée acoustique est prévue au printemps dans des salles intimes et Mara Tremblay aimerait bien pouvoir jouer dans son patelin natal avec son duo Hauterive.

« On espère fortement faire une tournée de la Côte-Nord, dont Hauterive, c’est clair », lance la chanteuse.

Avec sa famille toujours dans la région, Mara Tremblay essaie de revenir régulièrement. Idéalement, je reviens chaque année et on va au camping à Pointe-aux-Outardes. C’est tellement les plus belles plages du monde », évoque-t-elle au sujet de sa région chérie.