Les vols de voiture ont explosé en 5 ans au Québec

Le nombre de véhicules volés au Québec a augmenté de 84 % entre 2016 et 2021. Il est passé de 4 440 à 8 139, un record depuis 2011. Un phénomène de plus en plus lourd pour les propriétaires de véhicules, mais aussi pour les assureurs automobiles, avec un impact certain sur la hausse des primes.

Une nouvelle étude menée par Hellosafe dévoile que les vols de voiture ont coûté 241,3 M$ aux assureurs au Québec en 2021, soit trois fois plus qu’il y a 5 ans (80,4 MS).

Montréal est la région la plus touchée avec près de la moitié des véhicules volés au Québec, soit 3 763. Comparativement, la Capitale-Nationale n’en a eu que 251. La Côte-Nord se situe en bonne posture avec seulement 14 vols.

« Le vol d’automobile est un problème national complexe qui coûte des millions de dollars chaque année aux Canadiens », estime Bryan Gast, vice-président des services d’enquête de l’Association Équité, une organisation à but non lucratif qui soutient les assureurs canadiens dans la lutte contre la fraude à l’assurance.

« Au Québec, les VUS occupent six des dix places sur la liste des dix véhicules les plus volés de l’Équité. Les voleurs continuent à exploiter la technologie pour voler des véhicules à l’aide d’attaques de relais et de reprogrammation », ajoute M. Gast.