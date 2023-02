Transport aérien : le député Yves Montigny à la tête du nouveau comité permanent

Le gouvernement du Québec rend permanent le comité de travail sur le transport aérien régional et en confie la présidence au député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Celui qui occupe la fonction d’adjoint gouvernemental à la ministre des Transports et de la Mobilité durable est on ne peut plus content de ce mandat et a bien l’intention de le mener à bon port avec les autres membres du comité.

« On veut optimiser vraiment le transport pour assurer une meilleure mobilité des Québécois d’une région à l’autre », a martelé M. Montigny, en parlant « d’une meilleure connexion entre elles. »

La pérennisation de ce comité répond à une demande du milieu. Au cours de la prochaine année, les travaux permettront de faire un état de la situation d’après-pandémie dans le domaine et d’évaluer les retombées du Programme d’accès aérien aux régions (PARR), plus connu comme le programme des billets à 500 $.

Le président et député se dit conscient que ce programme mis en place en juin 2022 permet davantage la mobilité des citoyens des régions vers les grands centres et vice-versa plutôt que celle des régions entres elles. En effet, un résident de la Côte-Nord souhaitant se rendre aux Îles-de-la-Madeleine, à titre d’exemple, devrait payer deux fois l’aller-retour à 500 $.

Comme tous les programmes gouvernementaux, le PARR est perfectible, fait remarquer Yves Montigny. Il rappelle que sa mise en place s’est orchestrée à la suite d’un constat de non-sens du prix élevé des billets d’avion au Québec. « Après la sortie (du programme), on s’est rendu compte qu’il y avait d’autres enjeux qu’il fallait absolument aborder, dont la fréquence et la fiabilité. »

C’est pourquoi le comité se penchera aussi sur les interventions possibles sur la fréquence des dessertes et réfléchira à de nouvelles mesures pour améliorer la situation du transport aérien régional. Les premières conclusions de ses travaux sont attendues en prévision du renouvellement du PAAR le 1er avril 2024.

La présence de gens issus directement du milieu du transport aérien au sein du comité, notamment les aéroports de Québec et Montréal, est prometteuse pour la recherche de solutions. Ces gens ne faisaient pas partie du groupe d’intervention sur le transport aérien régional qui avait été formé en 2020 pour identifier des pistes de solution pour l’avenir des dessertes aériennes régionales.

L’UMQ et le PQ heureux

L’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui fait partie du comité de travail, a réagi positivement au caractère désormais permanent du groupe de travail.

« Cette annonce répond à la demande formulée par l’UMQ en janvier dernier. C’est une excellente nouvelle. En plus, en faisant en sorte que cette instance devienne permanente, on confirme que le transport aérien régional est pris au sérieux. Maintenant, il est important de se mettre en action rapidement, mais aussi en mode solution, car il n’y a plus de garantie de desserte. Je salue le gouvernement du Québec pour son écoute et sa proactivité dans ce dossier », a mentionné la présidente du Comité sur le transport aérien de l’UMQ et mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, par voie de communiqué.

De son côté, le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de transport, Joël Arseneau, a également salué la création de ce comité qu’il avait réclamée le 30 janvier. Selon lui, toutes les régions du Québec y gagneront et c’est maintenant que « le vrai travail commence ».

Le comité de travail sur le transport aérien régional est composé notamment des organismes suivants :

• Fédération québécoise des municipalités (FQM);

• Union des municipalités du Québec (UMQ);

• Réseau québécois des aéroports (RQA);

• Association québécoise du transport aérien (AQTA);

• Aéroports de Montréal;

• Aéroport de Québec;

• Transporteurs aériens participant au PAAR.