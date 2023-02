Le Festif! à l’École : Rymz sur la Côte-Nord

Le rappeur Rymz visitera des écoles de la Côte-Nord cette semaine dans le cadre de la tournée Le Festif! à l’École, en collaboration avec le Festival de la chanson de Tadoussac.

Du 20 au 22 février, il s’arrêtera à Baie-Comeau, Forestville et Tadoussac, à la polyvalente des Baies, polyvalente des Rivières et l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Le rappeur rencontrera les élèves afin de partager son métier, échanger avec eux sur la vie culturelle de leur milieu et même offrir de petits spectacles gratuits.

Le but est réellement de permettre un échange culturel privilégié aux élèves de ces établissements.

Le Festif! à l’École est une initiative qui a vu le jour en 2018. Elle propose cette année 15 artistes et la tournée se tient dans 11 régions du Québec, dont la Côte-Nord. Parmi les artistes qui prennent part à cette tournée, on y retrouve Jay Scøtt, Alaclair Ensemble, Qualité Motel, Koriass, Sara Dufour, Les Deuxluxes, Claudia Bouvette, Elliot Maginot, Lou-Adriane Cassidy, Émile Bilodeau, Les Louanges, Samian, Les Hay Babies et Ariane Roy.

L’organisation mise sur le partenariat dans chacune des régions visitées afin d’offrir une expérience unique et c’est pourquoi elle est associée avec le Festival de la chanson de Tadoussac pour la visite en Haute-Côte-Nord et en Manicouagan.

Dans le cadre de l’initiative, la société montréalaise SFM a aussi fait don d’une sélection de guitares acoustiques qui seront remises à une trentaine d’écoles visitées.