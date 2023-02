Mobilisation à Baie-Comeau : inégalités sociales et climat vont de pair

C’est une semaine d’actions provinciales pour une justice climatique et sociale qui débute et trois organismes régionaux emboîtent le pas pour une mobilisation à Baie-Comeau qui s’est tenue de 11 h à midi à l’intersection de la route 138 et du boulevard LaSalle.

Le Regroupement des femmes de la Côte-Nord, la Table des groupes populaires de la Côte-Nord et Troc Côte-Nord veulent se faire entendre sur le sujet.

« En Côte-Nord, c’est les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables qui souffriront le plus de la hausse du coût des aliments et des dommages causés par les tempêtes et l’érosion côtière », fait valoir Michel Savard de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord.

La crise climatique provoque des impacts qui se font sentir sur les populations plus vulnérables. Les organismes pressent le gouvernement d’agir afin que la richesse soit redistribuée plus équitablement tout en cessant d’avoir recours aux énergies fossiles.

Shawn Bourdages, coordonnateur à la Troc Côte-Nord, donne en exemple les banques et les multinationales qui font des profits records tandis que les inégalités s’étendent.

« Alors que la population se fait annoncer un avenir sombre et la perspective d’un nécessaire virage drastique, des milliardaires catapultent des voitures dans l’espace pour leur plaisir, les dirigeant nous parlent de sobriété tout en se réunissant dans l’opulence en jet privé. Cette provocation obscène nous tient dans l’inertie ».