Les Fan-As renouent avec la compétition

L’équipe de cheerleading de Baie-Comeau, les Fan-As, sont enfin de retour à la compétition après trois ans de pandémie. Les 11 et 12 février ont eu lieu les Quebec Championships au Centre des congrès de Québec et trois équipes de Fan-As y ont participé.

D’abord, l’équipe Twinkle Star regroupant des jeunes de 6 à 9 ans se sont retrouvées les seules dans leur catégorie. L’entraîneure Delphine Kébreau se dit « très fière de son équipe qui s’est surpassée ».

L’équipe Twinkle Star des Fan-As de Baie-Comeau.

Dans la catégorie primaire niveau 1, les 15 athlètes de l’équipe Super Star, âgés entre 9 et 12 ans, ont terminé au deuxième rang sur trois. « Nous sommes fières de nos filles. Pour la majorité, c’était une première fois et elles ont réussi à avoir la mention Hit zero, c’est-à-dire une performance parfaite », souligne l’entraîneure de l’équipe Super Star, Florence Giroux.

L’équipe Rising Star de 18 athlètes de secondaire 1 à 5, catégorie secondaire ouvert niveau 2, est arrivé quatrième sur cinq équipes. L’entraîneure Victoria Francoeur fait d’ailleurs part que la plupart des athlètes de son équipe « en sont à leur première année de cheerleading ».

L’équipe Rising Star des Fan-As de Baie-Comeau.

« Les autres équipes étaient expérimentées, ce qui était un gros défi dans une compétition d’envergure. Elles ont su livrer une très bonne performance malgré la pression. Nous sommes très fières d’elles, elles se donnent à 100% dans les pratiques », observe Julie Lafrenière, des Fan-As.