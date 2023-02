L’implantation du Centre d’innovation en métallurgie verte progresse

Joanne Lefebvre est présidente du Centre d’innovation, d’industrialisation et d’inclusion en énergies alternatives et métallurgie verte de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Un an après sa création, l’implantation du nouveau Centre d’innovation, d’industrialisation et d’inclusion en énergies alternatives et métallurgie verte (Ci3EM) avance lentement, mais sûrement.

Le recrutement d’un directeur général n’a pas été une mince tâche, avoue la présidente du centre, Joanne Lefebvre, présidente- directrice générale de Lefebvre Industri-Al. « Le recrutement a été plus long que prévu et cela a causé quelques retards dans le plan initial. »

Mais depuis octobre dernier, Patrick Mahue est en poste et les choses progressent, notamment pour solidifier le financement afin d’assurer le fonctionnement du CI3EM. Mme Lefebvre explique qu’il a aussi comme mandat la mise à jour des besoins des entreprises membres pour faire avancer leurs projets dans les domaines de la métallurgie verte, les énergies alternatives et la décarbonation.

À cela, il faut ajouter le recrutement de nouveaux membres sur son écran radar. Plusieurs entreprises ont d’ailleurs communiqué leur intention de se joindre au Ci3EM, selon la présidente.

Groupe minier Impérial

Le Groupe minier Impérial, qui, pour une raison économique, a décidé d’écarter Baie-Comeau au profit de Sept-Îles pour son projet d’usine de produits d’alliages scandium et scandium aluminium, est l’un de ceux qui s’intéressent au centre de recherche de Baie-Comeau et qui en est membre.

« Il y aura peut-être une place pour eux (le centre) pour participer dans nos besoins. Nos besoins sont de développer des technologies métallurgiques pour améliorer notre procédé », avait mentionné au Manic, en janvier, le président et chef de la direction de Groupe minier Impérial, Peter Cashin.

Chez Innovation et Développement Manicouagan, Guy Simard souligne que l’entreprise a effectivement mentionné « qu’à travers leur développement de projets, il y a d’autres volets qui pourraient être développés en partenariat avec nous à Baie-Comeau, entre autres la question des alliages qui concerne le secteur de l’aluminium ».

Selon M. Simard, bien que Groupe minier Impérial ait finalement choisi de s’implanter à Sept-Îles, il souhaite tout de même poursuivre le développement de l’ensemble du territoire. « Il souhaiterait aussi collaborer avec notre centre d’innovation, puis pouvoir avancer à cet égard-là pour le développement de projets. »

