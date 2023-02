Le Festival de film de pêche à la mouche s’arrête à Baie-Comeau et Port-Cartier

Le Festival de la pêche à la mouche, organisé par Saumon Québec et la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, s’arrêtera à Port-Cartier et Baie-Comeau le 23 et 24 février respectivement. Photo Saumon Québec

La 6e édition du Festival de film de pêche à la mouche (PALM) présentée par Saumon Québec s’arrêtera le temps d’une soirée à Port-Cartier et à Baie-Comeau jeudi et vendredi les 23 et 24 février 2023. Ces soirées, faisant partie de la tournée québécoise du festival, se tiendront respectivement au Graffiti de Port-Cartier et à l’Alternative de Baie-Comeau.

Le Festival PALM offre aux pêcheurs de saumon la possibilité de créer un film de 5 à 20 minutes

pour faire partie de la sélection officielle du festival.

Parmi tous les films reçus, seuls cinq sont retenus. Le public et le jury, composé de vidéastes et d’acteurs importants dans le monde du saumon, auront l’occasion de voter pour les gagnants qui se partageront des prix d’une valeur de 15 000 $. Les gagnants seront annoncés lors de la grande finale à Québec, le 24 mars.

« Avec la qualité des cinq vidéos composant la sélection officielle du festival, cette édition promet

de vous faire rêver et de vous donner envie de vous téléporter en été », rapporte Jérôme Coderre, coordonnateur aux communications pour la Fédération québécoise pour le saumon atlantique.

De retour en salles

Dans sa tournée à travers le Québec, le festival pose ses valises au Lac-Saint-Jean, en

Gaspésie au Bas-Saint-Laurent, en Mauricie, à Montréal et finalement, à Québec, où seront

annoncés les gagnants dans le cadre de la grande finale du festival PALM.

C’est après deux éditions tenues à distance que le festival revient en force avec des

représentations en salles aux quatre coins du Québec.

Ce retour concorde d’ailleurs avec une superbe sélection de films pour le plus grand bonheur des

mordus de pêche à la mouche, mais aussi de cinéphiles, ou simplement des amoureux de la

nature.