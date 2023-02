Des travaux pour rendre plus performante la centrale Outardes-2

La centrale Outardes-2, située à Pointe-aux-Outardes, fait partie de l’initiative d’augmentation de la puissance des centrales existantes d’Hydro-Québec. Elle sera donc l’hôte de travaux de l’ordre de 560 M$ qui augmenteront sa capacité de production de 90 mégawatts (MW).

Ce sont trois groupes turbine-alternateur qui seront remplacés par de nouvelles technologies. « Les groupes turbine‑alternateur et les équipements afférents n’ont pas fait l’objet de travaux majeurs depuis leur mise en service et nécessitent donc une réfection », dévoile la conseillère relations avec le milieu chez Hydro-Québec, Cathy Hamel.

Cette réfection nécessite des travaux préparatoires qui sont commencés depuis l’an dernier. On parle ici d’études techniques et environnementales qui se poursuivent jusqu’en 2024. « Le remplacement de la porte de la centrale, y compris agrandissement de l’ouverture, l’aménagement des installations temporaires de chantier et la modification de l’accès à la centrale sont des étapes essentielles réalisées en amont », ajoute Mme Hamel.

Dès 2025, la société d’État procédera au remplacement des groupes turbine-alternateur, ainsi qu’à la réfection des vannes papillons, à raison d’un par année, ce qui amène la fin de la modernisation à 2027. Le nombre de travailleurs à pied d’œuvre variera annuellement, mais atteindra plus d’une centaine de mars à juillet environ.

C’est durant cette période de l’année que les activités de la centrale devront être à l’arrêt afin de procéder aux travaux. « Il ne doit plus y avoir d’eau dans la centrale pour réaliser le remplacement des groupes turbine-alternateur, précise la porte-parole. L’eau devra donc être déversé de la mi-mars à mai environ. »

« La réalisation de ces travaux pérennisera l’aménagement et en augmentera la production hydroélectrique au bénéfice de la population d’aujourd’hui et de demain », selon Hydro-Québec précisant que le scénario à l’étude prévoit un gain de 30 MW par groupe, soit un total de 90 MW qui permettront d’alimenter 36 000 foyers de plus.

Notons que la centrale Outardes-2 a été mise en service en 1978. Elle comprend un barrage et une centrale hydroélectrique au fil de l’eau. Il s’agit du dernier aménagement construit dans le cadre du vaste projet Manic-Outardes. Ses trois groupes turbine‑alternateur totalisent actuellement une puissance installée de 523 MW contribuant à alimenter le réseau d’Hydro‑Québec.

Manic-3 à l’étude

En ce qui concerne la centrale Manic-3 à Baie-Comeau, Hydro-Québec étudie présentement le meilleur scénario pour procéder à sa modernisation. « Est-ce que ce serait mieux une réfection seulement des groupes turbine-alternateur ou un remplacement complet vaudrait la peine? C’est ce que nous sommes à déterminer », de faire savoir Cathy Hamel.

Le scénario devrait être dévoilé en 2023, selon les informations de la porte-parole. La centrale possède six groupes turbine-alternateur qui offre une puissance installée de 1 244 MW et une hauteur de chute de 94,19 mètres. Elle a été inaugurée en 1976 et elle est aussi connue sous le nom de centrale René-Lévesque.

Ce sont les deux seules centrales de la Côte-Nord touchées pour le moment par le plan stratégique 2022-2026 d’Hydro-Québec visant l’augmentation de la puissance des centrales existantes.