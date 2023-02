Un vote par anticipation très populaire à Pointe-Lebel

Pas moins de 12,5 % des électeurs de Pointe-Lebel ont voté par anticipation dimanche pour élire leur maire et trois conseillers. Une semaine plus tôt, à peine 6 % de ceux de Baie-Comeau avaient fait de même pour le poste de maire et un de conseiller. Photo courtoisie