De Baie-Trinité à Sept-Îles pour le Drag de motoneige

Les adeptes de drag de motoneige, habitués de se retrouver à Baie-Trinité, sont plutôt attendus à Sept-Îles cette année.

La compétition d’accélération sur 500 pieds se déroulera le 11 mars prochain au Sept-Îles Speedway, situé à une quinzaine de kilomètres à l’est de la ville.

Ce sera la première fois que Sept-Îles tient l’événement après plusieurs années à Baie-Trinité, décision facilitée par l’accessibilité pour l’aide, l’hébergement et les commandites, a fait savoir Marie-Josée Poirier, membre du comité organisateur composé d’une dizaine de personnes.

« On a énormément de soutien pour des commandites et des bénévoles, merci à tous. »

Il n’y a pas qu’au niveau organisationnel que ça s’annonce bien. Mme Poirier mentionne que les coureurs se manifestent déjà. « Il y en a qui viennent des Escoumins, même s’ils auront une heure et demie de plus à faire. Tout le monde se connait et on s’attend à une bonne participation.»

Le Drag de motoneige de Moisie sera aussi familial avec une glissade pour les enfants.

« Ce sera une belle journée pour s’amuser et profiter du spectacle. Ça va faire bouger la ville. »

Les inscriptions pour les coureurs et coureuses des différentes catégories se prennent en ligne. Pour les informations sur les catégories, les règlements, les coûts et autres, référez-vous à la page Facebook Drag de motoneige Moisie.