Une nouvelle aventure innue pour Fumeur en Nord

Il vous reste un peu moins de deux mois pour vous gâter avec les bubble tea et les saumons fumés du Fumeur en Nord de Sept-Îles. Le commerce de l’avenue Brochu à Sept-Îles fermera ses portes à la mi-avril… pour quelques mois, le temps de rouvrir à Uashat à l’automne dans un édifice tout neuf.

Au nom de Fumeur en Nord s’ajoutera le mot Kutuan, feu en langue innue, le fruit d’une association entre Myriam Landry et Rocky St-Onge.

La nouvelle aventure prendra son envol à l’automne. L’endroit ciblé est sur le boulevard des Montagnais, non loin de l’Hôtel-boutique Atikuss/Agara.

Mme Landry et M. St-Onge se sont connus au Festi-GrÎles en 2019, une union qui est devenue toute naturelle pour Myriam Landry, membre du conseil d’administration de l’événement qui a occupé le site culturel de Uashat en 2022 et 2021.

Jamais la propriétaire du Fumeur en Nord n’aurait pensé que son aventure lancée le 7 novembre 2017 aurait duré aussi longtemps. Encore moins avec la pandémie qui s’est pointée. « Je ne pensais pas passer au travers », a-t-elle dit, parlant d’écœurantite avec les restrictions.

Il y a eu un regain quand Rocky St-Onge lui a parlé de son projet. Les deux passionnés réuniront donc leur passion commune.

M. St-Onge collabore depuis près de huit ans avec le saumon qu’il fait fumer, lors de la venue des bateaux de croisière. Il s’agit d’une recette traditionnelle qu’il a développée.

« Myriam a déjà son marché, son nom. On fera une bonne équipe. Elle m’aide, je l’aide. Il faut faire profiter nos savoirs », a dit M. St-Onge.

Le nouveau projet trouve déjà écho chez plusieurs et est bien reçu. « Quand je parle du projet, les gens sont emballés », mentionne Rocky St-Onge. « Le trois quart de mes clients, ce sont des autochtones. Ils sont heureux », ajoute Myriam Landry.

La Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam (SDEUM) et la SADC appuient les deux entrepreneurs.

C’est une deuxième aventure en affaire pour Rocky St-Onge, de Mani-utenam, qui a été dans le milieu de la plomberie durant 15 ans. Il est maintenant intervenant en toxicomanie.

Il dit qu’il y a plusieurs familles dans la communauté qui fument le saumon. Florent Vollant s’était déjà montré intéressé par un projet avec lui. Il est fier de voir ça.

« C’est un beau projet, une belle association. Si on fait bien nos affaires, Fumeur en Nord Kutuan peut aller loin », ont mentionné Myriam Landry et Rocky St-Onge.

Du phoque au menu

Les habitués du Fumeur en Nord de l’avenue Brochu retrouveront les mêmes produits quand ouvrira le nouveau commerce à Uashat, et même encore plus.

Le saumon sera fumé de la même façon, mais il y aura aussi celle traditionnelle, à l’extérieur, par son associé Rocky St-Onge.

« On aura du phoque au menu », de dire Myriam Landry, qui a suivi une formation en la matière l’automne dernier, aux Îles de la Madeleine.

Le Fumeur en Nord Kutuan servira aussi de la banique et il y aura un bar à bubble tea et à pokebowl. Il sera possible de déjeuner sur place, avec bagel et banique, accompagnés de confitures de fruits nord-côtiers (chicoutai, fraise des champs..).

« On veut essayer d’autres poissons, on veut diversifier l’éventail », a fait savoir Mme Landry.

Le commerce comptera plus de produits. Ses entrepreneurs entendent miser davantage sur le terroir avec le thé du labrador et les confitures. Ils veulent collaborer avec les entreprises d’ici.

Le décor des lieux du futur commerce relatera l’histoire de la chasse et de la pêche chez les Autochtones.

Mme Landry assure qu’ils devraient s’en tirer au niveau du personnel. « Mes employés me suivent », a-t-elle dit.

Les deux nouveaux associés sont convaincus que Fumeur en Nord Kutuan deviendra un attrait touristique. « Les gens pourront venir voir comment on travaille avec nos fumoirs. »