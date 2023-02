Baie-Comeau recevra des étudiants en cinéma de partout au Québec pour un événement unique

La polyvalente des Baies annonce la tenue de la toute première édition des Rencontres étudiantes du cinéma (REC) du 18 au 20 mai, une première dans la province.

Les REC, c’est un événement cinématographique qui rassemblera une dizaine d’équipes, formées entre trois et six étudiants du secondaire, dans le but de permettre un échange culturel à Baie-Comeau.

« Le but c’est de donner une occasion à nos jeunes de Baie-Comeau de rencontrer d’autres élèves passionnés par le cinéma, mais aussi de donner l’occasion à d’autres jeunes de faire découvrir notre ville et notre région », déclare Ken Bouchard, directeur de la polyvalente des Baies.

Durant ces quelques journées, les jeunes pourront créer en plus de participer à divers ateliers qui sortent du cadre de l’enseignement du Programme de formation de l’école québécoise. Les élèves vont également produire un court-métrage, un Kinos, qui présente différentes contraintes narratives ou techniques. Les réalisations seront présentées le samedi soir et plus de dix pris seront attribués.

« Au-delà du court-métrage et du concours, ce qui me motive c’est la rencontre et le rassemblement de ces jeunes-là », indique Nicolas Bouchard, enseignant à la polyvalente et un des organisateurs du projet. Ce dernier ajoute que le cadre naturel de notre territoire offrira une expérience de création unique aux élèves des autres régions, comme les grands centres.

Des bourses étudiantes seront également remises aux grands gagnants et deux court-métrages seront présentés dans au festival cinématographique Prends ça court.

Une période d’inscriptions pour les écoles de la Côte-Nord, dont les communautés autochtones, et du reste du Québec sera lancée sous peu.

Plus de détails dans le journal du 1er mars.