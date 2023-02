Maison des aînés : des changements de paradigmes pour le mieux-être des résidents

Une quarantaine de citoyens de la Manicouagan ont quitté l’édifice administratif du CISSS de la Côte-Nord, mercredi soir, avec une meilleure idée de ce que sera la future maison des aînés et alternative de Baie-Comeau, dont l’ouverture est prévue en janvier 2024.

La séance d’information animée par Audrey Lévesque, chargée de projet pour les maisons des aînés et alternative de Baie-Comeau et de Havre-Saint-Pierre au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, a permis d’aborder de nombreux sujets, notamment la nouvelle politique en hébergement qui sera appliquée dans ces milieux de vie.

Cette politique doit notamment favoriser la participation des personnes hébergées aux décisions prises pour l’organisation de la maison, aux activités ou même aux tâches ménagères, si elles le désirent. « On veut les garder actifs le plus possible et qu’ils s’occupent dans le quotidien », explique Mme Lévesque.

Un rythme à suivre

Du côté des employés, il faut s’attendre à d’importants changements de paradigme. « On veut s’adapter au rythme des résidents plutôt que les résidents suivent notre rythme », poursuit la chargée de projet, en donnant en exemple une personne qui souhaiterait souper à 19 h et qui n’aurait alors qu’à faire réchauffer le souper servi plus tôt aux autres.

La nouvelle culture dans les maisons des aînés touchera également l’évitement des risques, notamment les chutes. Ainsi, plutôt que d’éviter le risque en laissant la personne âgée confinée dans un fauteuil, on gérera plutôt le risque. Mme Lévesque indique que « si le résident veut continuer à marcher et qu’il est à risque de chute, on va le laisser marcher. Si on le met dans un fauteuil et qu’il n’est pas prêt, ça va apporter un déconditionnement beaucoup plus rapidement, c’est ça qu’on veut éviter ».

Les technologies feront aussi leur entrée dans ce milieu de vie, principalement avec l’avènement de l’approche sans-papier. Les dossiers des résidents seront informatisés, ce qui devrait permettre de sauver du temps, temps qui sera réinvesti auprès des personnes hébergées, soit des aînés en grande perte d’autonomie.

D’autres détails

Construite au coût de 41,5 M$ par Construction L.F.G. de Sept-Îles, la maison des aînés et alternative de Baie-Comeau se déclinera en quatre bâtiments, appelés maisonnées, de 12 chambres chacun avec des salles de bain individuelles. Chaque maisonnée aura son nom, sa salle à manger et ses espaces communs.

Au total, 36 places seront réservées à des aînés en grande perte d’autonomie, qui auront été choisis selon le même principe qu’en CHSLD.

Les 12 autres places seront destinées principalement à des gens avec des handicaps physiques importants. S’il reste des places, ce qui devrait être le cas, elles seront attribuées à des personnes atteintes de déficience intellectuelle ou d’un trouble du spectre de l’autisme, mais sans trouble grave du comportement.

Même si la livraison de la maison des aînés par l’entrepreneur est prévue pour le début de septembre, il faudra compter au moins 12 semaines pour tout l’aménagement intérieur. Ensuite, il y aura la période des fêtes. Les résidents devraient intégrer leur nouveau milieu de vie au début de 2024.