Une bourse de 1 500 $ pour Vincent Roberge Poitras de Baie-Comeau

Le Baie-Comois Vincent Roberge Poitras fait partie des talents québécois reconnus et récompensés par le nouveau programme Accès Nouvelle Génération qui contribue au développement d’étudiants-athlètes. Le judoka a obtenu une bourse de 1 500 $.

Le programme Accès Nouvelle Génération de la Fondation Aléo a pris son envol le 23 février avec sa première remise de bourse reconnaissant 59 nouveaux talents québécois. Entre les murs de la Maison du Loisir et du Sport, des bourses de 1 500 $ à 4 000 $ ont été remises.

Ce programme a vu le jour dans le but de soutenir de jeunes étudiants-athlètes prometteurs en les aidant à retirer certaines barrières à l’entrée au sport de haut niveau telles que les contraintes financières, scolaires ou même l’éloignement géographique.

« Le nouveau programme de la fondation, en harmonie avec le changement de nom et d’image de marque, permettra de continuer à étendre les horizons et de toucher une nouvelle clientèle, avec pour objectif de soutenir un plus grand nombre de jeunes étudiants et étudiantes-athlètes émérites », affirme Martin Lavigne, président de la Fondation Aléo.

Vincent Roberge Poitras est âgé de 16 ans et il étudie présentement à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville en plus de pratiquer sa passion du judo. Il est le seul Nord-Côtier parmi les récipiendaires.

« Le judo est une discipline où plusieurs athlètes font le choix de quitter leur région dès leur plus jeune âge pour s’installer à Montréal ou à Québec. Nous sommes conscients des difficultés émotionnelles et des obstacles économiques que cela implique. C’est pourquoi ce soutien financier est crucial pour aider ces jeunes athlètes à rester concentrés sur l’essentiel, à savoir poursuivre leurs études et leur parcours sportif », soutient Patrick Kearney, président de Judo-Québec.