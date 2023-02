« Les gens veulent du changement » – Michelle Martin, nouvelle mairesse de Pointe-Lebel

La nouvelle mairesse de Pointe-Lebel, Michelle Martin, considère que la démocratie a parlé et les gens ont voté pour du changement. Photo courtoisie

Les citoyens de Pointe-Lebel ont un nouveau maire, ou plutôt une nouvelle mairesse. Michelle Martin a été élue avec une très confortable avance sur son unique adversaire, Gino Boucher, lors de l’élection partielle de dimanche.

Mme Martin, retraitée de l’hôpital de Baie-Comeau et militante syndicale pendant une vingtaine d’années, a récolté 313 votes contre 214 pour M. Boucher.

Évidemment, la vainqueure se réjouit de ce résultat sans équivoque. « Je me suis dit que la démocratie avait parlé et que les gens veulent du changement », a réagi celle qui sera assermentée le 6 mars, tout juste avant sa première séance comme mairesse.

L’eau des parcs qui n’en finit plus de s’étirer en longueur, l’eau du village avec un puits qui est en train de se colmater et l’érosion des berges, voilà trois gros dossiers auxquels la nouvelle élue compte bien s’attaquer en compagnie des six conseillers. « Je veux un travail d’équipe. Je veux qu’on travaille ensemble. »

Les bâtiments municipaux, les familles et les aînés sont également dans sa mire, tout comme le développement d’un secteur réservé aux minimaisons.

Elle souhaite que Pointe-Lebel retrouve la place qui lui revient aux différentes instances régionales, notamment à la MRC de Manicouagan.

La municipalité a beaucoup de pain sur la planche et sa nouvelle mairesse est consciente que tout ne se réalisera pas d’ici à la prochaine élection générale en novembre 2025. Elle espère cependant semer des graines.

Présence féminine

Le scrutin de dimanche a permis d’élire les deux femmes candidates à des postes au sein du conseil, des personnes très énergiques qui souhaitent travailler pour les citoyens de Pointe-Lebel, selon Mme Martin.

Dans le district Dufour, Josée Gagnon, qui a déjà été à l’emploi de la municipalité comme responsable des loisirs, n’a fait qu’une bouchée de Jean-Roch Barbeau en récoltant 105 votes contre à peine 10 pour son opposant.

Du côté du district Chouinard, Nadine Gagnon a réussi son entrée au conseil en obtenant 61 votes, soit 38 de plus que Pascal Dufour.

Enfin, dans le district Langlois, Clermont Coll s’est fait élire avec une majorité de 41 votes. L’ancien maire a récolté 66 votes et son adversaire, Patrick Tremblay, 25.

Les nouveaux élus se joindront aux conseillers Dany Lafontaine, Marc Allicy et Jacques Ferland.

Une bonne participation

Avec un taux de participation de 36,10 %, la municipalité de Pointe-Lebel a fait mieux que bien d’autres villes pour attirer les électeurs aux urnes. On n’a qu’à penser au taux de 28 % à l’élection du 19 février à Baie-Comeau.

Fait à noter, en toute fin de soirée dimanche, un taux de participation de 56,64 % avait été annoncé par erreur.

Président d’élection et directeur général, Xavier-Émile Kauffmann considère que plusieurs constats extraordinaires émanent de l’élection, à commencer par le nombre de candidates élues.

« Trois femmes qui rentrent sur quatre postes, c’est difficile de faire mieux », a mentionné le directeur général, qui s’attend d’ailleurs à ce que la forte présence féminine se fasse sentir dans le fonctionnement du conseil municipal.

M. Kauffmann se réjouit aussi que Michelle Martin, qui est âgée de 71 ans, ait remporté la victoire en raison du vote des jeunes. Ces jeunes, dit-il, il les a vus nombreux à se rendre voter dimanche.

« Il y a une voix donnée aux femmes. Pointe-Lebel, dans deux ans, ne sera plus Pointe-Lebel que vous voyez aujourd’hui », a conclu Xavier-Émile Kauffmann tout en rappelant qu’il y a de gros dossiers sur la table de travail du conseil municipal.