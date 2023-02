L’église Saint-Andrew et Saint-George bientôt citée à titre de bâtiment patrimonial à protéger

La Ville de Baie-Comeau s’apprête à citer l’église Saint-Andrew et Saint-George, de confession anglicane, à titre de bâtiment à protéger en raison de sa vocation patrimoniale.

Un projet de règlement en ce sens a été adopté à la séance du lundi 27 février. Il y a plusieurs années, pareille citation, qui permet à une municipalité d’aider financièrement un lieu de culte, avait également été adoptée pour l’église Sainte-Amélie.

« Un stagiaire en protection du patrimoine bâti a inventorié les bâtiments qui sont les plus caractéristiques à conserver en matière de patrimoine bâti et l’église Saint-Andrew et Saint-George fait partie de ces bâtiments-là qui ont un caractère unique à cause de la facture architecturale qui est très particulière », a expliqué le directeur général de la Ville, François Corriveau.

Le magnifique bâtiment de style Tudor, comprenant des boiseries massives en chêne et de superbes vitraux, souffre de désuétude et a besoin de rénovations.

Un pasteur heureux

Présent à la séance du conseil, le pasteur Stephen Kohner s’est réjoui de l’avancement des démarches. « C’est une très bonne nouvelle », s’est-il exclamé.

Cette citation de bâtiment patrimonial, a-t-il souligné, permettra d’aller chercher de l’aide financière non seulement auprès de la municipalité, mais aussi d’autres instances, comme la MRC de Manicouagan ou le Conseil du patrimoine religieux du Québec.

La réfection de la toiture arrive en tête de liste des travaux à effectuer. Les travaux pourraient coûter autour de 45 000 $. « Après ça, on va regarder la finition extérieure, l’isolation et les fenêtres », a indiqué M. Kohner.

Soulignons que le projet de la communauté anglicane ratisse plus large que les travaux de réfection nécessaires. Le pasteur a confié espérer conclure des partenariats pour que la magnifique petite église puisse s’ouvrir davantage à la communauté.

L’église Saint-Andrew et Saint-George a été construite de 1937 à 1938. Elle a été consacrée en août 1938. Il s’agit de la première église de Baie-Comeau à accueillir des fidèles.