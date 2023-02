20 ans de Star Académie : Dave Bourgeois partage ses souvenirs

C’était il y a déjà 20 ans que le Québec en entier regardait la toute première édition de Star Académie. Le Baie-Comois d’origine Dave Bourgeois se souvient 20 ans plus tard de sa participation à ce phénomène télévisuel en 2003.

« C’est loin et c’est proche en même temps », déclare d’emblée le chanteur. Dave Bourgeois peut affirmer aujourd’hui que cette expérience restera marquée pour toujours. « J’étais à Star Académie pendant un mois environ et c’était quelque chose d’unique », indique ce dernier. Il ajoute : « C’est 24 heures sur 24 avec du monde qui partage la même passion que toi, alors c’est clair que tu crées des liens et des souvenirs. »

Des anecdotes, il en a plein. Lorsqu’il se remémore Star Académie, ce dernier déclare : « C’est sûr que les 20 ans des fois font défaut sur la mémoire! » Cependant, il enchaîne rapidement en parlant d’une prestation avec Suzie Villeneuve et le chanteur Daniel Boucher.

« Ça m’a tellement marqué parce que je ne connaissais pas tant le répertoire musical de Daniel Boucher », indique Dave Bourgeois. « Quand on a eu l’opportunité de passer du temps avec lui, il avait été super généreux. J’ai découvert une rockstar du Québec », ajoute-t-il.

Pour Dave Bourgeois, Star Académie restera un point tournant dans sa vie, autant personnelle que professionnelle. Il déclare : « On apprend beaucoup là-bas et ça ne s’arrêtait pas juste à la musique. »

Support familial

« Avec ma fille qui avait quatre ans à l’époque, on avait écouté Mixmania. Je me rappelle qu’à ce moment-là je me disais qu’il devrait y avoir la même chose pour les adultes », mentionne Dave Bourgeois. Peu après, Star Académie était annoncé et la blonde du chanteur l’inscrivait automatiquement.

Au moment de se lancer dans l’aventure, ce dernier avait le support de sa blonde et de sa fille à qui il pouvait parler seulement une minute. « On avait notre minute de téléphone et c’était juste pour se dire ‘’je m’ennuie et je t’aime’’, mais elles ne devaient pas parler de ce qu’il se passait à l’extérieur », explique-t-il.

Il enchaîne : « Je m’étais déjà fait à l’idée que ce n’était pas si long dans une vie. Mais j’ai un enfant de quatre ans et je m’ennuie et j’avais hâte de revoir ma famille. »

20 ans : la grande réunion

Pour souligner les 20 ans de Star Académie, 12 des participants de l’édition 2003 se sont retrouvés pour d’abord prendre des nouvelles de chacun, mais aussi offrir une nouvelle chanson au public. C’est Suzie Villeneuve qui a initié le projet. « Elle m’a texté un peu avant les fêtes pour me dire qu’elle a fait une chanson pour les 20 ans. Elle m’a demandé si ça me tentait et pour moi, ça a été un oui automatique », explique le chanteur.

À l’occasion de cette grande célébration, la chanteuse a également diffusé sur sa chaîne YouTube 12 entrevues avec les anciens académiciens dans le but de se remémorer l’expérience et tout ce qui est venu par la suite. « C’était tout à fait naturel de faire l’entrevue avec elle, c’était comme si on se retrouvait à jaser dans le salon chez nous », déclare Dave Bourgeois.

Ce dernier est heureux de revoir ses acolytes vingt ans plus tard et d’échanger avec chacun. « Quand on s’est vu pour la grande journée des entrevues médias, on se retrouve et ça a pris une minute et c’est comme si on ne s’était jamais quitté », mentionne-t-il.

Photo prise lors de la réunion des 20 ans de Star Académie. Photo courtoisie : Caroline Perron photographie

Après Star Académie…

Après avoir sorti un album en 2007, Dave Bourgois décide de mettre sur pause sa carrière musicale en 2009 pour se consacrer à sa deuxième passion, les tatouages. L’artiste s’est peu à peu rendu compte qu’il avait perdu la flamme musicale à cette époque et effectue un virage en lançant son entreprise Tatouages Rockstar en 2009.

« La musique c’était très up and down et ça manquait de stabilité. Je tatouais déjà et ça allait bien, donc j’ai décidé de me concentrer là-dessus », explique l’artiste tatoueur. Ce dernier s’exclame aujourd’hui : « Maintenant que la business va bien, je recommence la musique et je retourne à mes racines! »

C’est en 2019 que le Baie-Comois d’origine se replonge aux yeux du public dans la musique. Pour marquer ce retour, il participe à l’édition 2019 de l’émission La Voix. Le tournage de La Voix lui permet de côtoyer Jordan Lévesque, également de Baie-Comeau. Ce dernier était âgé de 10 ans en 2003 et se rappelle avoir regardé Dave Bourgeois, qui a alors été une inspiration pour lui.

« C’est sûr que ça a fait chaud au cœur quand Jordan me l’a dit le soir où j’ai été évincé. Il m’a pris à part et il m’a dit que je l’avais influencé », déclare-t-il.

On assume le country!

Dave Bourgeois sortira un album studio au printemps sur lequel il décide d’assumer sa passion pour la musique country. « Je ne l’ai pas montré dans le temps de Star Académie. Ça a peut-être été mon erreur. Si j’avais à revenir dans le temps, peut-être que j’aurais fait autrement », mentionne-t-il.

En revanche, ce dernier constate la popularité qu’a gagnée la musique country au Québec depuis les dernières années. « On le voit aujourd’hui, les artistes country sont mis de l’avant », mentionne-t-il. Le chanteur ajoute : « Les jeunes écoutent ça et je le vois aussi dans les partys. Ça a comme donné le petit coup de pied au derrière pour dire que je me relance et je m’amuse! »