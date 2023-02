Trois écoles du CSS de l’Estuaire se partagent 9 000 $

Les écoles du Centre de services scolaire de l’Estuaire se partagent 9 000 $ dans le cadre de la remise annuelle des Prix Fondation Desjardins. Trois écoles desservies par les Caisses Desjardins de Manic-Outardes, Baie-Comeau et Saguenay-St-Laurent reçoivent 3 000 $ pour la mise en place de différents projets pédagogiques.

Au total, ce sont 546 projets qui ont été retenus et récompensés dans le cadre de la septième édition des Prix Fondation Desjardins dont cinq sur la Côte-Nord.

À l’échelle de la province, ce sont plus de 1,4 M$ qui ont été distribués cette année aux gagnants, déterminés par un vote des dirigeants et des employés du Mouvement Desjardins.

Créa-Jeux

Photo CSS de l’Estuaire

Une bourse de 3 000 $ a été décernée à la classe de cinquième et sixième année de la professeure Myriam Croteau de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau pour la concrétisation d’un projet créatif ayant permis aux élèves de mettre leurs talents artistiques à profit grâce à la conception de jeux éducatifs et ludiques.

Sept jeux différents inspirés de jeux de société déjà existants ont été créés par les 16 élèves de Mme Croteau afin de permettre aux élèves du deuxième et du troisième cycle de s’amuser tout en révisant différentes notions de mathématiques, de français et d’autres matières scolaires.

Le projet a notamment permis aux élèves de mettre à profit leurs connaissances en mathématiques, en français, en anglais et en informatique en plus de développer des compétences liées au travail d’équipe, à la coopération et l’entraide, au compromis et au respect des idées des autres.

Rencontres étudiantes du cinéma

Photo CSS de l’Estuaire

La Polyvalente des Baies de Baie-Comeau, qui sera l’hôte en mai prochain de la première édition des Rencontres étudiantes du cinéma (REC), se voit attribuer une bourse de 3 000 $, qui servira à l’achat d’équipement visant à bonifier l’expérience des cinéastes en herbe.

Le rendez-vous aura lieu à Baie-Comeau, et donnera lieu à la réalisation d’un court-métrage durant l’année 2023.

Les organisateurs pourront acquérir de l’équipement à la fine pointe de la technologie qui, au terme des rencontres, se greffera au matériel déjà très professionnel et varié dont dispose la Polyvalente des Baies pour ses cours de cinéma, de plus en plus populaires à chaque année.

La Petite Bouffe

Photo CSS de l’Estuaire

La bourse de 3 000 $ accordée à la Polyvalente des Berges de Bergeronnes servira à la mise sur pied de la Petite Bouffe, un service de vente de fournitures scolaires et de produits d’hygiène de dépannage, de collations santé et d’articles promotionnels à l’effigie des Phénix, les équipes sportives de l’école.

Initié par deux élèves de l’école, Léa Caron et Mathilde Guignard, le projet nécessite l’implication d’une quinzaine d’élèves pour l’opération du service qui a ouvert ses portes le lundi 6 février et propose ses produits à la clientèle étudiante le midi et à l’heure des pauses.

Supportés par la technicienne en loisirs Myreille Perron, les jeunes impliqués ont pu profiter de la bourse pour acquérir du matériel nécessaire à l’aménagement du local de la Petite Bouffe ainsi qu’une partie de l’inventaire proposé à la clientèle.

La Caisse s’implique

La directrice service aux membres et opérations de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes Marie-France Robichaud rappelle qu’il est essentiel que les écoles de la Côte-Nord présentent des projets dans le cadre des Prix Fondation Desjardins, puisqu’une enveloppe est prévue pour chacune des régions et qu’il est important, mais également très enrichissant qu’elle puisse bénéficier aux jeunes de la région.

De son côté, « le Centre de services scolaire de l’Estuaire se joint à la direction des écoles bénéficiaires des Prix Fondation Desjardins pour remercier cet important partenaire de la réussite de ses élèves pour sa générosité et son essentielle implication dans le milieu scolaire », laisse entendre Patricia Lavoie, régisseuse aux communications au CSS de l’Estuaire.