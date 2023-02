Voisins solidaires débarque dans deux quartiers de Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau reçoit un montant de 7 500 $ et investira la même somme pour permettre des projets novateurs qui rassembleront les citoyens de certains quartiers de Baie-Comeau.

C’est un appel de projets Voisins solidaires, lancé par Espace MUNI, qui a attiré l’attention des conseillères Joannie Lajeunesse et Lysandre St-Pierre. Originaires de l’extérieur de la région, toutes deux ont remarqué la difficulté de se former un réseau de contact en dehors du travail.

« Dès notre arrivée en poste, nous avions le souci commun de structurer et d’offrir davantage d’opportunités d’échanges permettant aux citoyens déjà établis ou nouveaux de développer des liens solides et durables », mentionne Mme St-Pierre, conseillère du quartier Ste-Amélie.

« Il est aussi nécessaire d’agir à l’échelle des quartiers et du voisinage proche afin d’offrir aux citoyens la chance de développer et maintenir un sentiment d’appartenance fort envers leur communauté, et ça, ça passe par la mise en contact des citoyens entre eux et par le développement de quartiers plus rassembleurs, dynamiques et actifs », ajoute Mme Lajeunesse, conseillère du quartier Mgr-Bélanger.

Chacune a pris en charge son projet qui a été développé en collaboration avec des citoyens et citoyennes ainsi que des organismes du milieu. Ces projets verront le jour cet été.

Du côté du quartier Ste-Amélie, la conseillère désire mettre en valeur les nombreuses ruelles du secteur. Puisqu’il s’agit d’espaces publics, le but est d’en faire des lieux de rencontre sécuritaires et attrayants.

La conseillère du quartier Mgr Bélanger organisera une grande fête de type ‘’potluck’’ au parc Manicouagan. Les résidents pourront recevoir les gens des autres quartiers à partager un grand buffet vers la fin du mois d’août ou au début septembre.

Les initiatives développées dans le cadre de cette démarche doivent se dérouler entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2024. Le but premier de la participation de la ville avec ce programme est de faciliter la solidarité entre voisins, de contribuer à la vie sociale de son quartier ainsi que de renforcer le sentiment d’appartenance et d’inclusion.