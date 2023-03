Terrain de jeu à ciel ouvert

Que vous soyez des amateurs de sensations fortes ou plutôt du genre à vous prélasser au soleil en sirotant une rafraîchissante bière de microbrasserie, la Côte-Nord regorge d’activités variées pour que chacun y trouve son compte. Voici une sélection d’activités afin de découvrir ses territoires et attraits de façon unique et mémorable :

Photo : Camille Charette-Gagné

Allez à la rencontre des mammifères marins et des oiseaux aquatiques

De Tadoussac jusqu’à Blanc-Sablon, il est possible d’observer la faune sauvage – il suffit de savoir où regarder et de prendre de temps d’ouvrir l’oeil ! Pour être certains de ne rien manquer, vous pouvez toujours faire appel à différentes entreprises de la région spécialisées dans l’observation de baleines et autres mammifères marins, notamment Les Croisières Essipit à Grandes-Bergeronnes ou encore Les Expéditions Pirsuq à Baie-Comeau.

Vivez des sensations fortes dans la baie du Garde-Feu

Apprivoisez les parois rocheuses de la baie du Garde-Feu en via ferrata, survolez le fleuve St-Laurent en tyrolienne ou partez à la rencontre de mammifères marins en kayak de mer. Terminez votre journée blottis dans les hamacs installés sur la plage d’Attitude Nordique en savourant une délicieuse assiette de sushis et de grillades.

Photo : Attitude Nordique/Camille Charette-Gagné

Faites des voeux sous les Perséides

Amateurs de planche à pagaie, si vous avez la chance d’être sur la Côte-nord en plein mois d’août, vivez une expérience unique en partant à la chasse aux Perséides. Toujours dans la baie du Garde-Feu à Baie-Comeau, là où les astres brillent loin de la pollution lumineuse, cette activité organisée par Attitude Nordique ne vous laissera pas indifférents ! Complétez la soirée en sirotant un délicieux gin local.

Photo : Attitude Nordique/Camille Charette-Gagné

Partez à la conquête des monts Groulx (Uapishka)

Imprégnez-vous de ses territoires sauvages et profitez-en pour en apprendre davantage sur la flore unique qui y réside. Les randonneurs les plus aguerris peuvent tenter la traversée nord-sud (3-4 jours), mais attention ! Comme il n’y a aucun sentier balisé au coeur des monts Uapishka, vous devez maîtriser les notions d’orientation, de survie en forêt et être complètement autonomes. Sinon, le Mont Harfang propose une magnifique randonnée balisée d’une journée.

Pour découvrir les mythiques monts Groulx de façon guidée, La Station Uapishka (située au kilomètre 336) et Aventure Uapishka (située au kilomètre 356) offrent toutes deux une multitudes d’expériences et d’options d’hébergement.

Photo : Camille Charette-Gagné

S’imprégner du large dans l’archipel de Mingan

Allez à la rencontre des monolithes de pierre et des fameux Macareux moines de l’île aux Perroquets de la Minganie. Contre vents et marées, vous serez récompensés de vues imprenables sur le paysage. Il est fréquent de croiser des phoques, marsouins et petits rorquals. L’entreprise Les Vagues offre des expériences en planche à pagaie tandis que Noryak Aventures offre des excursions en kayak de mer.

L’île aux Perroquets. Gabrielle Darveau