Avec Marieuse à temps partiel, un premier roman signé Marie-Eve Hudon

Marieuse à temps partiel, ce titre évocateur de situations cocasses, c’est celui du premier roman de Marie-Eve Hudon. Un roman qui s’inscrit dans la lignée des populaires chick lit, un genre littéraire où l’humour et l’autodérision occupent une belle place.

Enseignante en adaptation scolaire à Sherbrooke et âgée de 37 ans, Marie-Eve Hudon a grandi à Baie-Comeau avant de quitter pour les études vers l’âge de 18 ans. Avec Marieuse à temps partiel, elle concrétise un projet amorcé un peu par hasard.

« Mon inspiration a vraiment pris racine quand on s’est mariés, mon chum et moi, il y a 10 ans. On a décidé de faire ça un peu différemment notre mariage, on l’a fait de façon éclatée. On a fait appel à une célébrante pour l’occasion », raconte l’auteure au bout du fil.

Épatée par ce mariage original, la célébrante s’est alors mise à raconter plusieurs expériences rocambolesques qu’elle avait vécues pendant sa carrière. « Je trouvais ça tellement intéressant, puis riche. Et je me disais ça, ça ne peut pas rester comme ça, c’est trop une belle matière », se souvient Marie-Eve Hudon.

Avec un mari DJ qui s’est occupé de la musique à des mariages pendant de nombreuses années, il n’y a pas à dire, la maman de trois enfants avait là une autre source d’anecdotes inspirantes dans laquelle elle a puisé abondamment pour écrire. « Ces mariages-là sont vraiment abordés de façon très drôle. Y’a de quoi de beau là-dedans », ajoute-t-elle.

Une approche différente

L’auteure aborde le thème du mariage d’une façon différente de la plupart des romans, dans lesquels on en traite à partir de la vision des personnes qui se marient ou des invités. Avec Marieuse à temps partiel, c’est davantage « la perspective de la personne qui célèbre l’amour, qui est observatrice de ce qui se passe devant elle avec son regard parfois plus analytique », mentionne-t-elle, en parlant de portes qui se sont ouvertes à son exploration.

Il y a près de cinq ans, elle a commencé à mettre des mots sur papier et sans le savoir, c’était le début de la belle aventure de Marieuse à temps partiel. « C’était pour moi, pour faire lire à mes copines, pour le plaisir », assure-t-elle.

Mais c’était sans compter l’influence positive et encourageante de celui qui partage sa vie depuis leur rencontre à Baie-Comeau. « Mon chum m’a dit ça ne peut pas rester un petit livre comme ça. On le pousse », indique Marie-Eve Hudon.

Un conte de fées

La Sherbrookoise d’adoption remercie la pandémie qui lui a donné du temps pour écrire Marieuse à temps partiel.

Une fois son manuscrit terminé, là, c’est un véritable conte de fées qu’elle a vécu, pour reprendre ses propos. « J’ai envoyé le manuscrit à trois maisons d’édition et j’ai eu une réponse la semaine suivante », explique l’auteure, en soulignant qu’habituellement, il faut compter de trois à six mois avant d’obtenir une réponse.

Son premier roman est publié aux Éditions JCL. Le format papier sera disponible le 15 mars et le format numérique l’est déjà.

Résumé de Marieuse à temps partiel

« Devenir marieuse le temps d’un été. Voilà la solution que Valéry Éthier, animatrice à la vie sociale et communautaire dans une résidence pour aînés, a trouvée afin de rembourser ses dettes d’études et, surtout, conserver son superbe appartement. À elle les mariages sous-marins, en montgolfière ou en parachute! Mais se tailler une place au cœur de l’industrie du champagne et des confettis n’est pas un jeu d’enfant…

Encouragée par ses deux fidèles amies, la naïve Valéry parvient, au prix de démarches laborieuses, à obtenir quelques contrats. Si certains se révèlent festifs, d’autres sont carrément déroutants. Comme ces mariés qui finissent la soirée séparément ou cette cérémonie soufflée par une soudaine tempête de vent. Et le constat ne tarde pas à arriver : être célébrante, c’est beaucoup plus que faire prononcer des «oui, je le veux» devant du monde bien habillé.

Tout en menant de front son ambitieux projet, la marieuse en herbe devra composer avec une coloc au comportement étrange et un séduisant DJ qui lui fait les yeux doux. Inquiète face à son avenir, Valéry connaîtra une houleuse période de remise en question. Ce métier singulier ne sera-t-il qu’une simple liaison passagère ou la promesse d’un engagement à long terme, pour le meilleur et pour le pire? »