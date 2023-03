De Sheldrake au Grand Canyon sans bouger l’orteil

Les résidents des CHSLD de Chaudière-Appalaches, sur la Rive Sud de Québec, ont maintenant l’opportunité de visiter la Côte-Nord du confort de leur salon par le biais de la réalité virtuelle.

La Côte-Nord est, pour l’instant, la seule destination programmée dans l’application Toujours Dimanche. D’autres s’ajouteront sous peu, confirme Jean-François Malouin, président et directeur général de Super Sublime, l’organisme à but non lucratif derrière l’application.

« Nous sommes en programmation pour des séquences captées au Grand Canyon et dans l’Ouest canadien, entre autres ».

M. Malouin, qui a œuvré une quinzaine d’années chez Ubisoft, voulait amener une touche humanitaire à son amour pour l’art numérique.

« J’ai réalisé qu’au-delà de l’art et de la culture, la réalité virtuelle a un grand pouvoir thérapeutique », mentionne celui qui a également une Maîtrise en arts numériques.

M. Malouin souhaitait, à l’aide de la technologie, permettre aux plus fragiles de continuer à vivre des expériences en apparence banales, comme des promenades en nature. C’est sur la Côte-Nord que son choix s’est arrêté en premier.

« Je voulais du grandiose, des vues impressionnantes pour le projet pilote », explique-t-il. « De plus, nous étions en pandémie, je n’avais donc pas tous les choix du monde. »

Même s’il avait eu tous ces choix, le principal intéressé note l’importance de présenter des endroits plus près des usagers.

« Les gens auront la chance de revisiter des endroits où ils n’ont plus la capacité d’aller, ils pourront se rappeler de bons souvenirs. »

C’est armé d’une caméra géante à huit lentilles, qui peut capturer des scènes sur 360o, que M. Malouin a arpenté la Côte-Nord. De Tadoussac jusqu’à Kegaska, en flirtant avec le Saguenay, ce périple lui aura pris environ six semaines.

« C’était un très bon choix de destination », se réjouit-il. « Les vues de la mer, les couchers de soleil de Rivière-au-Tonnerre, c’était fou. C’était important pour moi de le faire à fond, puisque c’est une façon d’offrir mes jambes et mes yeux aux usagers de ce projet ».



L’Élyme des sables est preneuse

Au moment d’écrire ces lignes, Michel Bellavance, le directeur de la maison de soins palliatifs située à Sept-Îles, avait déjà entrepris des démarches pour mettre la main sur ces casques de réalité virtuelle. Il a toutefois été agréablement surpris en apprenant que les images présentées ont été prises à même notre région.

« La majorité de nos usagers sont originaires de la Côte-Nord et ont encore le désir de prendre l’air en nature », note-t-il. « Ça va nous permettre d’agrémenter encore plus le séjour de nos résidents ».

L’Élyme des sables est présentement dans l’attente d’une commandite pour officialiser l’achat de l’équipement de réalité virtuelle.

Le CISSS de la Côte-Nord a refusé notre demande d’entrevue au sujet d’un potentiel partenariat avec l’organisme Super Sublime.