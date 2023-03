Jouer à la pétanque… sur tapis

Le club de pétanque de la Manicouagan a dû s’adapter quand est venu le temps de trouver un nouvel espace en 2020 pour continuer à pratiquer ce loisir. Le résultat : on troque le sable pour le tapis.

« En 2018, il y a eu des problèmes avec le bâtiment du Vieux Poste et c’est à ce moment-là que les activités ont dû être arrêtées. Il a fallu se relocaliser par la suite », précise le président du club de pétanque de la Manicouagan, Steeve Imbeault.

Le club offre maintenant à ses membres de jouer à la pétanque au Pavillon St-Sacrement, mais a dû effectuer un changement majeur dans sa pratique en remplaçant les allées de sable par des allées de tapis.

« On a fait le changement entre autres pour les normes. Il y a quand même de l’humidité quand on joue sur le sable. On a fait des démarches auprès de différents bâtiments à Mingan et il y avait toujours cette contrainte-là », ajoute M. Imbeault.

L’utilisation des tapis est de plus en plus présente, elle propose de nouvelles options à l’activité. Bonne nouvelle, les membres se sont rapidement habitués.

« La grande différence c’est que normalement à la pétanque, on peut piquer en hauteur pour aller chercher une boule en fond de terrain, mais ici on ne peut pas. Il faut tomber dans le premier 13 pieds. Donc, quand on pique, on pique en roulant et non en hauteur », explique le président.

C’est donc une adaptation pour M. Imbeault qui mentionne avoir souvent utilisé cette ancienne technique pour piquer. Il déclare cependant : « Oui, on doit s’adapter, mais c’est autant plaisant dans le jeu! »

Durant la semaine de relâche, le club de pétanque de la Manicouagan a collaboré avec la Fadoq de Hauterive pour offrir une activité familiale. Cette activité était un excellent prétexte pour faire connaître la pétanque sur tapis aux gens.

Un décollage un peu plus lent

La fermeture pour la pétanque dans le secteur a duré environ un an et demi, avant que le club reprenne ses activités au Pavillon St-Sacrement. « La seule chose, c’est qu’on a recommencé en pleine pandémie, ce qui fait qu’on a eu nos problématiques nous aussi », mentionne le président faisant référence aux limitations de personnes ainsi qu’aux nombreuses mesures sanitaires.

Steeve Imbeault note cependant une baisse dans la clientèle. Ce dernier compare avec le Vieux Poste où il y avait 13 allées et 130 membres, alors qu’aujourd’hui, le club compte 90 membres et neuf allées.

En contrepartie, celui qui occupe le poste de la présidence depuis septembre dernier reste très positif tout en ayant plusieurs idées originales en tête pour intéresser les gens à revenir plus d’une fois y jouer de la pétanque.

Il organise des activités originales, comme des tournois thématiques ainsi qu’une première édition d’une activité familiale qui s’est déroulée dans le cadre de la Semaine de relâche.

« Dans la vie, j’aime ça m’amuser et organiser de nouvelles activités inusitées », déclare M. Imbeault. Le 19 mars 2023, le club organisera d’ailleurs un tournoi de mini-puttanque, une activité créée de toute pièce par le président. Le concept est simple : un tournoi de pétanque pour lequel les neuf tapis seront installés comme au miniputt, avec le même type de défis.