Le cégep de Baie-Comeau met la touche finale à son Lexique des études français-innu

Le cégep de Baie-Comeau boucle la boucle de son grand Lexique spécialisé des études collégiales français-innu par la sortie de sa version imprimée.

« C’est un grand honneur de clore ce chapitre de cette grande aventure qu’a été l’écriture d’un lexique innu-français », explique la directrice du cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier.

Le lexique est déjà disponible en ligne, mais il pourra maintenant être distribué physiquement dans les classes ainsi qu’à la bibliothèque de l’établissement. « Cette nouveauté s’adresse à ceux et celles qui, comme moi, adorent l’odeur des pages, qui aiment retourner ces pages-là », lance Julie Maltais, conseillère pédagogique à l’amélioration et à la valorisation du français.

Cette dernière informe que le lexique évoluera au fil du temps pour être en mesure de s’adapter aux besoins de la population étudiante.

Une collaboration de Pessamit

Hélène St-Onge, Adélina Bacon et Louise Canapé, traductrices et membres de la communauté de Pessamit, ont effectué un travail colossal de traduction.

« Si nous avions su dans quoi nous allions nous embarquer, on aurait peut-être réfléchi un petit peu plus longtemps avant d’accepter », lance à la blague Hélène St-Onge, gestionnaire langue et culture au Conseil des Innus de Pessamit.

Elle explique ensuite : « Nous avons accepté de participer au projet, parce que nous avons vu son utilité. C’est un outil pour aider les étudiants innus de Pessamit et je l’espère, d’autres communautés innues dans leurs formations académiques collégiales. »

« On a traduit, enregistré et révisé environ 1 200 termes de différents programmes d’enseignement », indique Mme St-Onge.

D’ailleurs, environ deux tiers de ces mots n’existaient pas en innu. « Bien souvent, ce sont des termes qui sont abstraits. La langue innue est une langue qui est descriptive », explique-t-elle. Elle mentionne avoir dû faire une panoplie de recherches afin de bien décrire chacun des mots dans la langue innue.

« Ce lexique-là c’est un pont de plus entre nos deux communautés pour favoriser la réussite des étudiants innus, mais aussi favoriser la compréhension pour nos étudiants allochtones sur le territoire », précise Manon Couturier. Pour la directrice, cela permet la valorisation de l’apprentissage de part et d’autre.

Historique et autres lancements

Rappelons que c’était en 2019 que le cégep obtenait la confirmation d’une subvention de près de 250 000 $ de l’Office québécois de la langue française pour la réalisation du lexique.

En 2020, le cégep dévoile par zoom la plateforme web du lexique. « 650 mots de 3 programmes ont été dessinés, définis, illustrés et mis en ligne. C’est donc à partir de là que notre outil a été créé », explique Mme Maltais. En 2021 et 2022, encore plus de 650 mots de trois nouveaux programmes ont été ajoutés au lexique.

Julie Maltais, conseillère pédagogique à l’amélioration et à la valorisation du français au cégep de Baie-Comeau, remercie l’apport d’Hélène St-Onge, Adélina Bacon et Louise Canapé, traductrices et membres de Pessamit. Elle remercie aussi l’illustrateur Frédéric Fontaine pour l’élaboration de la version imprimée du Lexique spécialisé des études collégiales en français-innu.