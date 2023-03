Les violences sexuelles

Dans les années 1970, on commence à aborder le sujet tabou des violences sexuelles faites aux femmes. À partir de ce moment, des organismes d’aide et d’hébergement voient le jour, afin d’accueillir les femmes victimes d’agressions à caractère sexuelle et de lutter contre ce type d’agression.

C’est seulement à partir de 1983 que le « viol conjugal » devient criminalisé. En 2014, le mouvement #MeToo donne le courage à des millions de victimes à travers le monde de briser le silence et de dénoncer ce qu’elles ont vécu.

Sur les réseaux sociaux, un phénomène prend de plus en plus d’ampleur. Sans être sollicités, des hommes se permettent d’envoyer des photos de leur membre à des femmes, ce qu’on appelle le « dick pic ».

Ce comportement qui rend de nombreuses femmes mal à l’aise, est considéré une agression. Selon le site quebec.ca, l’instauration permanente d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale est prévue pour 2026.

On progresse

Léa Gentes, intervenante à La pointe du jour – CALACS Sept-Îles constate beaucoup de changements. Elle pense à l’âge de consentement qui est passé de 14 à 16 ans, à la sensibilisation et la prévention dans les écoles qui portent fruit, à l’image de la femme qui est de moins en moins utilisée comme un objet dans le monde de la publicité, ou encore à l’outil ‘’Take it down’’, qui permet de retirer des photos intimes du web.

« La vague de dénonciations et le mouvement #Metoo ont apporté beaucoup de dénonciations chez des gens qui gardaient le silence », dit-elle.

Des changements à venir

Des projets sont très attendus par les intervenants, dont l’arrivée prochaine d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et le projet Angelot, visant à prévenir les agressions sexuelles.

Le projet Angelot s’attaque aux violences sexuelles dans les bars, les événements festifs ou sociaux. Les employés sont formés pour intervenir lorsqu’une personne qui se sent en danger « commande un Angelot ».

« Continuez de lutter, de parler, d’informer », dit-elle.

Mme Gentes estime qu’il est important d’éduquer nos jeunes qui sont les adultes de demain, afin de défaire « la mentalité d’hier », pour avancer.

Si vous avez besoin d’écoute ou de conseils, vous pouvez en parler à un proche de confiance ou contacter Info-aide violence sexuelle au 1-888-933-9007.

Saviez-vous que…

De mars 2019 à décembre 2020, un total de 34 213 agressions sexuelles ont été enregistrées dans 17 services de police au Canada.

agressions sexuelles ont été enregistrées dans 17 services de police au Canada. Parmi celles-ci, 6 476 ont été commises par un membre de la famille.

ont été commises par un membre de la famille. Un total de 71 137 infractions de menaces ont été enregistrées dont 11 030 ont été proférées par un membre de la famille.

infractions de menaces ont été enregistrées dont 11 030 ont été proférées par un membre de la famille. Au cours de la même période, 199 150 demandes d’interventions ont été faites dans 14 services de police du Canada pour des querelles de ménage et conflits familiaux.

demandes d’interventions ont été faites dans 14 services de police du Canada pour des querelles de ménage et conflits familiaux. En 2015, on comptait 11 476 accusations liées à la violence conjugale devant les tribunaux du Québec (voies de fait, harcèlement, menaces, agression sexuelle ou un homicide). En 2020, on en comptait 16 676 .

accusations liées à la violence conjugale devant les tribunaux du Québec (voies de fait, harcèlement, menaces, agression sexuelle ou un homicide). En 2020, on en comptait . Source: Statistiques Canada