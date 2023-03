Une soirée rassembleuse et humoristique pour la Journée internationale des droits des femmes

Anne-Marie Dupras et Claudia Lopez ont fait rire les 250 convives avec leur humour féministe et décomplexant. Photo : Facebook/Projet Stérone

Dans une ambiance festive, la Journée internationale des droits des femmes a été soulignée à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau le 8 mars par un 5 à 7 chaleureux et le spectacle Projet Stérone. Il était aussi l’occasion de rappeler que la lutte pour l’égalité des sexes n’est toujours pas gagnée.

La coordonnatrice de la Maison des femmes de Baie-Comeau, Hélène Millier, a rappelé qu’il y a encore beaucoup de travail à faire dans la région pour l’égalité des sexes. « Les nouveaux chiffres [2023] de l’écart salarial sur la Côte-Nord nous démontrent qu’entre les hommes et les femmes, l’homme gagne 7 $/heure de plus que la femme, ce qui représente 25 000 $ d’écart par année », a-t-elle dévoilé.

Mme Millier a également exposé un comparatif à l’échelle provinciale et les données annuelles démontrent qu’au Québec, l’homme gagne 3 $/heure de plus. Ce discours en a choqué plus d’une. Les 250 personnes assises dans la salle ont fait savoir leur grand étonnement et surtout leur mécontentement.

« Alors oui, il y a beaucoup à faire, ce sont encore les femmes qui sont en majorité victimes de violences sexuelles et conjugales, ce sont encore les femmes qui vivent le plus la pauvreté. Ça n’a aucun bon sens. Soyons solidaires, fortes et fières de revendiquer nos droits. Soyons des Rosie! » a lancé avec conviction Hélène Millier qui a eu une tôlée d’applaudissements des convives.

Aux alentours de 19 h, Anne-Marie Dupras et Claudia Lopez du spectacle Projet Stérone ont occupé la scène avec un humour percutant, féministe, décomplexant et engagé. Le groupe qui compte habituellement 5 membres s’est fait connaître avec sa vidéo virale de la fameuse crème L-100-K-Lisse.

Les deux femmes ont fait rire et réfléchir les spectatrices et spectateurs sur place. Les commentaires à la fin de cette soirée ont été unanimement positifs par toutes les générations présentes.

Le succès de l’événement rassembleur a été applaudi par les artistes et les têtes dirigeantes. L’invitation a été lancée pour l’an prochain avec la même formule. L’artiste qui foulera les planches du Manoir de Baie-Comeau ne sera nulle autre que l’humoriste Mélanie Couture.

Notons que cinq organismes femmes étaient à pied d’œuvre dans l’organisation de cette activité. Il s’agit de la Maison Anita-Lebel, la Maison des femmes de Baie-Comeau, Espace Côte-Nord, le Centre des femmes l’Étincelle et Lumière Boréale * CALACS Baie-Comeau.

Si vous êtes une femme, si vous ressentez le besoin de parler, si vous avez besoin d’aide, de répit avec ou sans enfants, les organismes de la région ont tous une page Facebook et sont disponibles 7 jours/7 ainsi que 24 h par jour.