Participez à la campagne « le mois des bébés plantes » pour une bonne cause

Les Nord-Côtiers peuvent participer à la campagne « le mois des bébés plantes » durant le mois de mars et ainsi contribuer à recueillir des dons pour la recherche et les soins en néonatologie.

Les bébés plantes sont en vente dans tous les supermarchés IGA. C’est l’horticultrice bien connue Mélanie Grégoire qui a initié cette campagne il y a trois ans.

« Mon fils Laurent est né à 30 semaines. On a passé plus de deux mois à l’hôpital à Sherbrooke. Si mon fils était né il y a 30 ans, il n’aurait pas survécu à sa naissance prématurée. C’est important pour moi que cette campagne ait un effet dans les régions. On était à 10 minutes de l’hôpital, mais pour plusieurs parents ils doivent se déplacer. C’est difficile vivre avec un grand prématuré, ce sont des hauts et des bas donc c’est important d’avoir du support », précise Mme Grégoire.

Depuis le début de la campagne, plus de 182 000 $ ont été remis. Pour cette 3e édition, l’instigatrice ne se fixe pas d’objectif.

« Cette année, la demande est extrêmement forte. C’est un beau problème une chance que j’avais un surplus de 10 000 plantes. Les centres jardin m’appellent aussi, la réponse est bonne. Il y a plusieurs entreprises qui nous ont fait des dons ou qui nous font de très bons prix. Il n’y a pas d’intermédiaire. On remet 100 % des profits à la cause », précise Mme Grégoire.

La moitié de la somme recueillie est remise à la recherche en néonatologie et l’autre moitié à l’unité néonatale de la région dans laquelle la plante a été achetée.

Mme Grégoire a également reçu beaucoup de commentaires de parents qui ont vécu la même situation qu’elle. La campagne est un moyen de faire connaître davantage de la néonatologie. Souvent, les parents n’osent pas parler de ce qu’ils ont vécu, constate-t-elle.

L’animatrice Marie-Claude Barrette, qui a dû rester alitée durant quatre mois afin de permettre à son fils de naître à terme et en santé, agit comme ambassadrice de la campagne médiatique.

