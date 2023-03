Saputo donne 95 000 $ pour l’accueil des Ukrainiens dans la Manicouagan

On aperçoit Alain Jourdain, au centre, entouré de Ksenia Tsypina et Jean-Émile Valois lors d’une première rencontre publique au sujet de l’arrivée de réfugiés ukrainiens à Baie-Comeau tenue en septembre 2022.

La Manicouagan obtient tout un coup de pouce pour l’accueil d’immigrants ukrainiens. La Fondation Mirella et Lino Saputo accorde une aide financière de 95 000 $ à un projet soumis par un comité réunissant six organisations du milieu.

La fondation, dont un volet de la mission touche un meilleur exercice social et économique des personnes issues de l’immigration partout au Québec, s’engage pour deux ans. La somme obtenue vendredi est destinée à la première année du projet.

« Ils ont dit Wow!, on va vous backer », indique Alain Jourdain, un représentant de la paroisse La Nativité-de-Jésus au sein du comité. Les autres membres sont la Ville de Baie-Comeau, la MRC de Manicouagan et Émersion service-conseil en emploi ainsi que les bureaux des députés provincial et fédéral.

Maintenant que le soutien financier est assuré, le groupe passe à une deuxième étape avec l’affichage d’un poste de conseiller en intégration pour le projet ukrainien, qui sera sous la responsabilité d’Émersion et son volet Manicouagan interculturelle.

La personne retenue, souligne M. Jourdain, aura notamment comme tâches d’établir des contacts potentiels avec de nouveaux immigrants ukrainiens en vue de les accueillir dans la Manicouagan et de les informer sur les possibilités et les avantages du territoire. Le développement d’un bassin de familles hôtes et la création d’outils de soutien feront aussi partie de son mandat.

Cinq familles installées

Cinq familles ukrainiennes se sont sont installées dans la Manicouagan depuis l’automne dernier, à Baie-Comeau et à Pointe-Lebel. Elles représentent 12 personnes.

Après un passage chez des familles hôtes, ces citoyens, qui ont quitté leur pays en guerre, ont aujourd’hui leur propre chez-soi et occupent un emploi, grâce au soutien de gens de la place.

Selon Alain Jourdain, pour attirer des réfugiés ukrainiens et faciliter leur intégration de façon, peut-être, à assurer leur rétention chez nous, il faut des structures solides. Et le bénévole est confiant que ces structures pourront être mises en place grâce à l’aide de la Fondation Mirella et Lino Saputo.