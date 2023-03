Cayenne invite les artistes à s’inscrire au Festival de la chanson de Granby

Il faut faire vite pour espérer vivre la frénésie de la 55e édition du Festival international de la chanson de Granby (FICG), qui se tiendra du 10 au 20 août, puisque les inscriptions se terminent ce jeudi 16 mars. Chose certaine, s’il n’en tient qu’à Cayenne, l’expérience mérite amplement d’être vécue.

La Baie-Comoise d’origine ne tarit pas d’éloges pour ce festival auquel elle a participé en 2020 et en 2021 en pleine pandémie et dans des conditions très particulières.

La première année, elle a même atteint la demi-finale. Elle en est même repartie avec le prix Artisti, assorti d’une bourse de 1 000 $ pour sa présence artistique, et, ex æquo, le prix du Réseau centre, qui lui as permis de participer à une vitrine auprès des diffuseurs de l’Estrie, sa région d’adoption.

» À mon humble avis, c’est le concours qui en offre le plus. Au-delà des prix, les ateliers, c’est vraiment formateur « , mentionne l’auteure-compositrice-interprète en référence à des thèmes comme les sources de financement et la promotion radio.

Cayenne, de son vrai nom Stéphanie Bouchard-Tremblay, souligne aussi le fait que le FICG est l’un des plus généreux festivals avec des prix dont la somme totalise près de 100 000 $.

Un autre aspect non négligeable demeure les contacts possibles pendant un tel événement. « On gagne, veux veux pas, un réseautage. Quand tu commences, le réseau de contacts est important », fait remarquer Cayenne.

Trouver son agent

S’il y a un bonus important que l’artiste a retiré du festival, c’est le match parfait survenu avec celui qui est aujourd’hui son agent, Guillaume Ruel, lui aussi d’origine baie-comoise.

« C’est grâce à ce festival-là que j’ai trouvé mon agent, celui qui booke mes spectacles. C’est grâce à ce concours là qu’on s’est trouvés. Je pense que c’est lui le plus grand prix que j’ai reçu », lance l’artiste, affirmant que sans lui, sa carrière n’en serait pas rendue là où elle est aujourd’hui.

Celle qui s’est produite à L’Ouvre-boîte culturel l’automne dernier, et qui montera sur la scène du parc des Pionniers le 7 juillet dans le cadre du festival Eau Grand Air, invite les artistes émergents à s’inscrire à la prochaine édition du FICG. Selon elle, « l’équipe est vraiment géniale » et réunit « du monde gentil, avenant et qui s’intéresse vraiment à ce que tu fais ».