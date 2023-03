Une activité pour souligner la différence à la bibliothèque Alice-Lane

La populaire drag queen Barbada viendra raconter, animer et lire des histoires aux enfants de 3 à 8 ans à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau ce mercredi 15 mars de 15 h 30 et 16 h 45. Une activité qui se veut ludique et qui amène les enfants à s’ouvrir à la différence.

En collaboration avec la maison des jeunes (MDJ) La Relève, L’heure du conte est une occasion unique de parler d’acceptation, de différence et d’ouverture, selon Véronique Beaudin, directrice générale de la MDJ et organisatrice de l’événement.

« Sébastien qui est derrière le personnage de Barbada est l’archétype parfait pour démontrer la différence. C’est d’ailleurs pour cette raison que je l’ai contacté. Je ne l’ai pas contacté parce qu’il fait de la drag, j’ai choisi cette activité parce que j’étais à la recherche de modèle qui représente la différence sous toutes ses formes. Son discours est pédagogique, tolérant, ouvert et fait preuve du jugement critique, ce qui est tellement important à développer pour l’avenir de nos enfants. »

Mme Beaudin, qui est aussi enseignante en éthique et culture religieuse à la polyvalente des Baies, gère régulièrement des situations avec des adolescents en détresse et les soutient lorsqu’ils sont victimes d’intimidation, d’harcèlement et/ou même quand ils songent ou ont vécu une tentative de suicide.

Dans la majorité de ces nombreux cas, les jeunes vivent une différence quelconque et en souffre. « Je vois l’intolérance face à la différence », divulgue l’enseignante.

Barbada, qui gagne en popularité depuis 2021 avec son émission éducative qui fait découvrir la musique aux enfants sur la plate-forme Tou.tv, ressent l’impact de cette tribune positive.

Depuis 2016, la drag queen visite les bibliothèques et les services de garde québécois pour lire des histoires de façon ludique et coloré destinées aux jeunes enfants. En plus d’amener les bambins à s’ouvrir sur la différence, elle permet de développer l’amour de la lecture et des livres.

Professeur de musique dans une école primaire dans la vie de tous les jours, Sébastien Potvin explique que son approche est pédagogique et permet de défaire les préjugés. Il invite tout le monde à participer à l’activité avec ouverture pour venir juger par eux-mêmes la pertinence de ce moment.

La colorée drag débute toujours son animation en se présentant et en expliquant ce qu’est une drag queen. Elle aborde également les raisons qui l’ont amenée à choisir de s’exprimer avec cet art. À la fin de l’activité, les enfants auront la possibilité de prendre une photo avec Barbada en plus d’être éligibles pour un tirage de prix de présence.

Dû à la popularité de l’événement sur les réseaux sociaux, l’organisation a décidé d’organiser deux représentations, soit une à 15 h 30 et une seconde à 16 h 45. L’heure du conte est gratuite et s’adresse à tout le monde. Même si elle ne demande aucune réservation, une limite de 35 jeunes est fixée par représentation.