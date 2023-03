Balbuzard, Frontaliers, Husky et Spartiates en or en volleyball

Si les bannières du Championnat régional de volleyball du RSEQ Côte-Nord ont souvent été l’histoire, ou presque, que du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles et des Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard, de nouvelles équipes font maintenant partie du lot.

C’est ce qui ressort de la dernière fin de semaine alors que le Championnat régional occupait les gymnases des deux écoles secondaires de la rue Comeau à Sept-Îles.

Dans le benjamin féminin, le Balbuzard de l’école Mgr-Labrie de Havre-Saint-Pierre a mis la main sur une première médaille d’or en volleyball en 33 ans, toutes catégories confondues.

Pour le juvénile masculin, les grands honneurs et l’accès au Championnat provincial appartiennent aux Frontaliers de la Commission scolaire du Littoral (Basse-Côte-Nord).

Deux des trois autres bannières des régionaux se retrouveront dans les hauteurs des gymnases de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai avec les titres du Husky benjamin masculin et cadet féminin (entraîneure : Sarah-Pier Babin).

Les Spartiates ont triomphé dans le juvénile féminin.

Les championnats provinciaux scolaires du RSEQ auront lieu les 15 et 16 avril, à Amqui dans le benjamin, à Trois-Rivières dans le cadet et à Drummondville dans le juvénile. En plus des cinq équipes championnes du régional, le Husky cadet masculin, seul club de sa catégorie sur la Côte-Nord, y sera aussi.

Le week-end prochain, le RSEQ Côte-Nord tient ses championnats régionaux en basketball (à Sept-Îles) et en hockey scolaire (à Havre-Saint-Pierre).

Équipes médaillées du Championnat régional

Benjamin féminin

Or : École Monseigneur-Labrie, Havre-Saint-Pierre (entraîneure : Vicky Arsenault)

Argent : IESI, Sept-Îles

Bronze : École Uauitshitun, Natashquan

Benjamin masculin

Or : École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Argent : École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau (entraîneur : ECL)

Bronze : École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau (entraîneur : Yves Bouchard)

Cadet féminin

Or : École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (entraîneure : Sarah-Pier Babin)

Argent : École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles (entraîneure : Marie-Lisa Deraspe)

Bronze : École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau (AM)

Juvénile féminin

Or : École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau

Argent : Commission scolaire du Littoral, Basse-Côte-Nord

Bronze : École Monseigneur-Labrie, Havre-Saint-Pierre

Juvénile masculin

Or : Commission scolaire du Littoral, Basse-Côte-Nord

Argent : École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Bronze : École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau

L’équipe du Balbuzard de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre, championne dans le cadet féminin.





La formation championne régionale dans le benjamin masculin, celle du Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles.





L’équipe du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de l’entraîneure-chef Sarah-Pier Babin, championne régionale dans le cadet féminin.

Les champions régionaux dans le juvénile masculin, les Frontaliers de la Commission scolaire du Littoral.