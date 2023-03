Le Centre des arts de Baie-Comeau conclut mars en beauté

C’est une fin de mois occupée qui s’en vient au Centre des arts de Baie-Comeau, qui propose encore une multitude de spectacles. L’artiste Joyce N’Sana, l’humoriste Phil Roy, le spectacle de danse Se méfier des eaux qui dorment et le plateau double composé de Tom Chicoine et Simon Kearney concluront en beauté cette programmation mensuelle.

D’abord, le 23 mars à 20 h à lʼEspace Alcoa, la voix montante du reggae et de l’afrobluehop, Joyce N’Sana en fera voir de toutes les couleurs au public baie-comois. Petite femme à grande voix, elle a été nommée Révélation Radio-Canada 2021-2022.

L’artiste « ancre son reggae, pour lequel elle est notamment reconnue, dans un parcours gospel tout en y ajoutant son savoureux mélange d’afropop, blues et hip-hop », résume l’agente de communication et de développement au Centre des arts de Baie-Comeau, Frédérike M. Wagner, par voie de communiqué.

Son père étant auteur-compositeur et guitariste, alors que sa mère était choriste à l’église, on peut supposer que Joyce NʼSana a le rythme dans le sang. Dans son premier opus Obosso, lʼauteure-compositrice-interprète québécoise, qui a grandi dans un contexte de guerre, livre un message clair et déterminé : celui de la paix.

« Elle y aborde notamment au détour : la condition féminine (venant du Congo, un pays où le viol est une arme de guerre), la foi (son père est pasteur et sa famille, croyante et pratiquante), la justice, la liberté dans son pays d’origine et ses terres d’accueil », ajoute Mme Wagner.

Phil Roy

De son côté, l’humoriste Phil Roy n’a plus rien à prouver. Son premier one-man-show s’est avéré un franc succès, mais il continue de se raconter à travers son deuxième spectacle solo Philou qu’il présentera le 24 mars à 20 h à la salle Théâtre.

La maturité est souvent synonyme à la fois d’introspection sur son passé et de projections vers son futur. « Phil Roy n’y échappe pas et profite de son deuxième spectacle pour parler de ses actions et de ses réflexions qui ont pour point commun : la famille. Bien qu’il conserve son énergie attachante et sa répartie singulière, l’humoriste dévoile un côté plus mature à son public », divulgue l’agente de communication.

Danse

Dans Se méfier des eaux qui dorment, qui sera présenté le 25 mars à 20 h la salle Théâtre, le chorégraphe français Yvann Alexandre imagine un lointain Lac des « signes », une étendue close sur laquelle affleure une volonté de délivrance.

« Emporté par un tourbillon d’ambiguïtés, chacun des huit interprètes vient défendre la vision d’une œuvre qui n’éclot qu’entre combat et résilience. C’est le désir de peau qui fait loi, qui transperce et sidère, comme un trait d’arbalète laissant l’écho d’un lac dans la chair », décrit Frédérike M. Wagner.

Créée en 1993, Yvann Alexandre est une compagnie professionnelle de danse contemporaine de la région des Pays de la Loire en France. Fidèle aux liens avec le Québec, elle y développe entre autres, Archipel, une plateforme agile de coopération pour les mobilités artistiques à laquelle la directrice du Centre des arts de Baie-Comeau Marielle-Dominique Jobin a notamment participé lʼété dernier lors de son passage en France et en Tunisie.

Tom Chicoine et Simon Kearney

Tom Chicoine et Simon Kearney fouleront la scène de l’Espace Alcoa le 31 mars à 17 h 30 en plateau double dans lequel ils présenteront chacun leur spectacle respectif, le tout en sympathique formule 5 à 7.

Tom Chicoine souffle un vent nouveau sur la musique country avec son plus récent album Moteur Super Sport. Il propose des ritournelles folk assumées, qui vibrent sur une poésie riche à plus d’un degré. Il a le sentiment d’avoir trouvé sa voie. Il prouvera qu’il a gagné des couleurs et qu’il n’a pas perdu de plumes.

Quant à Simon Kearney, il a fait sa place sur la scène musicale québécoise en tant que guitariste virtuose et génie incontesté de la production pop. Avec son nouvel album América, il propose un son rafraîchissant et dansant qui revendique le droit de faire le party jusqu’aux petites heures du matin.