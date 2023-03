L’exode dans la Manicouagan, selon un sondage Léger

Le phénomène de l’exode dans la Manicouagan a été analysé par la firme Léger. Dans ses conclusions, elle cible trois clientèles particulièrement concernées. On aperçoit ici une partie de la ville et du port de Baie-Comeau. Photo Tourisme Côte-Nord

Pourquoi quitte-t-on la Manicouagan? Bien que les motifs ratissent large, trois principales raisons expliquent l’exode de la population : les études, le plafonnement de carrière et se rapprocher de ses enfants installés à l’extérieur.

Ce sont les grands constats d’une enquête en trois volets sur les motifs d’exode de la population réalisée au début de 2022 par la firme Léger pour le compte de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

Entre les mains d’un comité de pilotage sur l’attraction et la rétention depuis le milieu de 2022, le rapport de Léger a été mis en ligne sur le site Internet de la MRC de Manicouagan en février. Au-delà d’un coup de sonde réalisé à travers tout le Québec, des entrevues et un sondage web menés directement auprès de 443 résidents actuels et anciens résidents de la Manicouagan sur une base volontaire ont été révélateurs sur les clientèles davantage touchées par le phénomène d’exode et la réalité de chacune.

En détail

Après leurs études secondaires, plusieurs jeunes partent pour un cégep d’une autre région parce que leur programme ne se donne pas à Baie-Comeau. Pas moins de 40 % des anciens résidents ont quitté pour cette raison.

« S’il est naturel que les jeunes quittent pour poursuivre leurs études, il faut les inciter à revenir en Manicouagan pour y débuter leur carrière », peut-on lire dans le rapport. Pour y parvenir, il faut promouvoir la qualité des emplois qu’on y trouve, qualité qui ne fait aucun doute pour une majorité de répondants.

Et si la Manicouagan réussit à ramener les jeunes après leurs études supérieures, elle pourrait faire d’une pierre deux coups en évitant le départ des jeunes retraités qui souhaitent se rapprocher de leurs enfants. L’enquête a démontré que 28 % des résidents actuels pourraient quitter pour cette raison et 27 % des anciens Manicois l’ont fait pour cette raison.

« Ultimement, si les jeunes restent, ou reviennent, en Manicouagan, tout porte à croire que leurs parents seront plus enclins à y demeurer également », écrit Léger dans ses conclusions stratégiques.

Les professionnels en milieu de carrière représentent la troisième clientèle particulièrement touchée par l’exode. Ils quittent puisqu’ils ont l’impression d’atteindre un plafond dans leur vie professionnelle. Chez les anciens résidents, 35 % ont emménagé ailleurs pour de meilleures perspectives d’avancement.

Au-delà des trois principaux motifs, l’enquête a notamment permis d’apprendre que la variété limitée de biens de consommation, l’appel du changement et des nouvelles expériences et l’offre insuffisante de services et d’activités socioculturelles sont aussi invoqués par environ le quart des 443 répondants.

Retenir et attirer

Parmi les principaux avantages à promouvoir pour retenir et attirer les gens dans la Manicouagan, la proximité de la nature et les grands espaces arrivent en tête de liste avec 65 % des répondants. La qualité de vie (42 %) ainsi que la tranquillité et le sentiment de sécurité (37 %) suivent dans les aspects positifs de la Manicouagan.

Les activités sportives et de plein air (32 %) et la facilité d’accès à la propriété en raison de la disponibilité et des prix (29 %) font également partie des avantages à mettre de l’avant.

Les services de transport étaient jugés comme inadéquats par les participants aux entrevues, surtout pour les résidents originaires de l’extérieur qui souhaitent visiter leurs proches et leurs amis régulièrement, pour qui l’absence d’options à prix abordables peut carrément devenir un facteur dissuasif à s’installer dans la région.