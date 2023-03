Potentiel éolien dans la Manicouagan 

Hydro-Québec informe que les potentiels d’intégration tiennent compte des raccordements liés aux appels d’offres lancés en 2021, dont les résultats ont été annoncés le 15 mars 2023, et des demandes en phase avant-projet ou projet. Photo courtoisie

Hydro-Québec lancera, au cours des prochaines semaines, un appel d’offres pour des projets éoliens sur le territoire du Québec. La MRC de Manicouagan souhaite tirer le meilleur de l’opportunité qui s’offre à la Côte-Nord et se dote d’accompagnement pour les prochaines étapes.

Ce prochain appel d’offres concernera 1 500 mégawatts (MW) d’énergie éolienne pour l’ensemble du Québec. L’échéancier pour les projets sélectionnés se situe entre le 1er décembre 2027 et la même date en 2029.

Selon Maxence Huard-Lefebvre, chargé d’équipe et des relations avec les médias chez Hydro-Québec, l’objectif est de suivre la croissance de la demande d’électricité dans un contexte d’électrification, de transition énergétique et de décarbonation de l’économie.

Le gouvernement du Québec en a fait l’annonce à la suite de la confirmation la semaine dernière de sept soumissions pour un total de 1 303,36 mégawatts pour leurs deux appels d’offres lancés en décembre 2021. Des projets éoliens et d’énergie renouvelable ont été sélectionnés dans certaines régions, telles qu’en Estrie, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie-les-îles-de-la-Madeleine et à Chaudière-Appalaches.

Zones identifiées

Suivant cette annonce, une carte des zones à potentiel d’intégration identifiées par Hydro-Québec a été dévoilée. Celle-ci indique où les projets devront être localisés pour des mises en service entre 2027 et 2029.

« C’est une carte du réseau de transport qui sert à voir quelles sont les capacités et à quels endroits on peut y avoir des installations », explique M. Huard-Lefebvre. « Pour la Côte-Nord, la capacité d’accueil est de 300 MW et le poste Outardes, au nord de Baie-Comeau est ciblé sur la carte », ajoute ce dernier.

MRC de Manicouagan

La MRC de Manicouagan a fait appel aux services de la Fédération québécoise des municipalités afin d’obtenir un accompagnement. Dans l’optique de favoriser sa participation, la MRC désire démontrer sa volonté pour des projets de production d’énergie à partir d’une source renouvelable.

Julien Normand, maire de Pointe-aux-Outardes, en remplacement du préfet de la MRC, Marcel Furlong, a indiqué lors de la dernière séance : « On est approché à la MRC à l’occasion par différents promoteurs. Là, on va chercher de l’accompagnement dans cette démarche-là. »

« C’est le but que la MRC et les municipalités puissent être parties gagnantes là-dedans et s’associer d’une façon ou d’une autre pour permettre des retombées directement dans la région », ajoute-t-il.

Hydro-Québec a tenu la semaine dernière une rencontre virtuelle avec les partenaires municipaux, pour tout le Québec, dans le but de leur présenter la carte du potentiel d’intégration.