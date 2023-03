Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, voit plusieurs avenues prometteuses dans le rapport de la firme Léger, déposé voilà près d’un an. Le travail est commencé pour y donner suite. Photo archives

Sondage sur l’exode : des avenues prometteuses et du travail amorcé

Pour agir sur la rétention et l’attraction et ainsi freiner la baisse démographique dans la Manicouagan, le rapport de la firme Léger comporte plusieurs avenues prometteuses et le travail pour y donner suite est déjà commencé, affirme le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

La MRC, la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, la Ville de Baie-Comeau, Émersion services-conseils en emploi, Manicouagan Interculturelle et Culture Côte-Nord composent le comité mis en place pour développer des stratégies d’attractivité et de rétention. C’est ce comité qui est à l’origine du mandat octroyé à Léger pour une somme de quelque 20 000 $.

» La première des choses, c’était d’établir notre situation, qu’est-ce qui fait en sorte que les gens viennent s’installer dans la Manicouagan et il y en a d’autres qui partent de la Manicouagan « , indique M. Furlong.

Selon lui, s’il a fallu neuf mois pour rendre le rapport public en le partageant sur le site Internet de la MRC, c’est en raison de son caractère d’outil de travail. » On ne voulait pas mettre ça public tout de suite. On voulait surtout aller chercher ce que les résultats voulaient dire pour nous, comment on peut remédier dans certains cas, comment il faut travailler avec ça. «

Tout en soutenant qu’elle avait prévu rendre le rapport public en début d’année 2023, la MRC de Manicouagan confirme qu’une demande d’accès à l’information a également été faite en parallèle. Comme elle a payé l’étude et que le rapport lui appartient, elle est la seule partie impliquée à l’avoir mis en ligne.

Travail commencé

L’intérêt des jeunes de s’investir dans un bon emploi tout en profitant d’une qualité de vie et le besoin exprimé par des professionnels en milieu de carrière de continuer de relever de nouveaux défis font partie des éléments sur lesquels le comité se penche pour garder les gens dans la Manicouagan et en attirer de nouveaux.

» On s’est rendu compte aussi que dans la stratégie, il faut améliorer nos logements dans la région et il faut augmenter la capacité de nos garderies. C’est des dossiers qu’on travaille tous ensemble « , poursuit Marcel Furlong.

Fait à noter, le projet de marketing territorial est un autre volet mis de l’avant dans la MRC pour agir sur l’attraction et la rétention.