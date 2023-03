Fibrose kystique : une traversée du désert de la Jordanie pour Suzelle et Sophie

La traversée du désert de la Jordanie, voilà ce qui attend Suzelle Fortier et Sophie Girard en novembre 2023. Ce n’est pas pour jouer aux touristes qu’elles s’y préparent, mais bien avec l’objectif d’amasser 9 000 $ pour la recherche sur la fibrose kystique (FK).

Les deux randonneuses, qui n’ont assurément pas froid aux yeux, n’en seront pas à leur premier défi de taille pour la cause. En 2019, elles ont participé à la marche mondiale au Pérou jusqu’au Machu Picchu.

« Mais cette fois-ci, le défi du désert du Moyen-Orient en sera un de taille », a précisé Sophie Girard dans un communiqué, en parlant d’un niveau difficile. Pendant huit jours, soit du 10 au 18 novembre, les partenaires d’aventure s’élanceront à travers le désert, les ravins, les montagnes et les canyons jadis connus seulement des Bédouins.

La découverte de l’ancienne cité rose de Pétra, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et une des sept merveilles du monde, sera le point culminant du périple qu’elles accompliront pour Jean-François Lamothe et les familles touchées par cette maladie toujours incurable. M. Lamothe est l e fils de Suzelle Fortier et le beau-frère de Sophie Girard.

La somme de 9 000 $ à recueillir sera remise dans son entièreté pour la recherche puisque les participantes assumeront les frais pour le voyage et les équipements. Le montant de

4 500 $ exigé par personne représente le nombre de personnes atteintes de la FK au Canada.

Déjouer les pronostics

À 75 ans, Mme Fortier espère que sa contribution à la recherche permettra à son fils de continuer de déjouer les pronostics. « Aujourd’hui, mon fils Jean-François, âgé de 50 ans, n’aurait pu atteindre ce chiffre sans la nouvelle médication Trikafta. Pour lui, les effets de cette nouvelle médication ont été immédiats. Les mucus dans ses poumons ont commencé à sortir dès le début de la prise de Trikafta », a-t-elle mentionné.

Selon la maman, ce miracle vient de la recherche, même si la maladie nécessite encore au moins deux heures de traitement au quotidien pour son fils.

Présidente de la section Côte-Nord de Fibrose kystique Canada, Sophie Girard s’implique depuis 2004 pour la cause et dit constater tout ce que la recherche a permis pour améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de cette maladie qui touche les poumons et le système digestif.

« Et pour faire de la recherche, il faut de l’argent! Le but du voyage c’est que les participants ressentent ce que les personnes atteintes de la fibrose kystique vivent à chaque jour. Pour nous, c’est aussi une prise de conscience », a-t-elle indiqué, en soulignant que les avancées scientifiques permettent aux gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé qu’auparavant.

Un vibrant appel

Les gens de partout sur la Côte-Nord sont invités à encourager les deux randonneuses.

Pour effectuer un don, on se rend sur leur page personnelle de dons pour la marche mondiale Faites de la fibrose kystique une histoire ancienne en cliquant ici.