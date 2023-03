Les citoyens de Baie-Comeau invités à s’exprimer ce soir à Ma Ville Ma Voix

La 12e édition de l’évènement du forum citoyen Ma Ville Ma Voix de Baie-Comeau aura lieu ce soir à l’hôtel Le Manoir à compter de 16 h 30.

La communauté est invitée à y assister en s’inscrivant sur le site Internet. L’objectif reste le même, définir les objectifs tous ensemble, pour concrétiser les projets sélectionnés.

Cette année, quatre projets et initiatives ont été retenus :

— Un complexe multisport : édifice qui consiste à rassembler plusieurs organismes sportifs. Le complexe pourrait comprendre différents services et installations comme une piscine, des gymnases, un dojo, une palestre, une salle de conditionnement physique, un terrain synthétique de soccer ainsi qu’une cantine santé. Selon les détails du projet, les aménagements et les équipements pourraient être adaptés pour les fauteuils roulants.

— Une serre nordique innovante : un projet en partenariat avec l’entreprise technologique de minage de cryptomonnaie Argo Blockchain située à Baie-Comeau. Le centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) souhaite mettre en place une serre communautaire qui produirait des fruits et légumes à l’année dans la Manicouagan et qui serait chauffée par la récupération de la chaleur des serveurs informatiques.

— Monde halieutique 2.0 : l’Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes souhaite améliorer l’accès à la rivière Amédée et au lac Leven pour faciliter la pratique sécuritaire d’activités nautiques. Le projet vise également à améliorer l’accès à d’autres plans d’eau pour la pêche.

— Mieux connaître pour mieux protéger : le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes souhaite construire et développer un bâtiment d’accueil et d’interprétation quatre saisons pour accueillir la population et les touristes. Ce bâtiment contiendrait une salle d’interprétation dédiée à l’aire marine protégée de Manicouagan ainsi qu’une exposition dédiée aux découvertes archéologiques ayant eu lieu sur le territoire du Parc.

La période des votes en ligne est actuellement terminée. La population a été invitée à s’exprimer sur ses initiatives favorites parmi toutes celles qui ont été déposées. Chaque citoyen pouvait sélectionner son premier choix valant cinq points, son second pour trois points et son troisième qui donnait un point.

Le total du pointage obtenu est sommé sur 50 %, car le vote compte pour la moitié du score final. L’autre 50 % est attribué par le comité de développement durable (CDD) qui prend soin d’évaluer toutes les initiatives soumises avec une grille pondérée d’aide à la décision.

Les scores obtenus par le vote et le CDD sont ensuite additionnés, ce qui déterminera les initiatives à prioriser en vue du forum citoyen.

Voici les résultats :

Le complexe multisport : 82,54 %

La serre nordique : 89,65 %

Le monde halieutique : 85,08 %

Mieux connaître pour mieux protéger : 78,17 %