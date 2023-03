Pour ou contre les parcs canins ?

Certains éducateurs canins sont en désaccord avec l’existence des parcs canins. Leur but est certes louable : prévenir les incidents et blessures. D’autres éducateurs canins (dont je fais partie) croient que, bien géré, un parc canin amène beaucoup plus de bénéfices que d’inconvénients.

Un parc canin permet la satisfaction partielle des besoins de dépense énergétique et de socialisation, tant des chiens que des humains. Cependant, il est vrai que le risque de morsures est plus élevé. Autant de chiens et d’humains dans un même espace, même un grand espace, le risque d’incidents est bien présent.

Un parc canin bien géré

Qu’est-ce qu’un parc canin bien géré ? C’est un parc avec des installations sécuritaires, un espace suffisant pour permettre aux chiens de courir, gérer la distance entre eux et pouvoir courir sans jouer aux quilles avec les humains. Un parc avec au moins deux enclos, un pour les chiens en feu, et un autre pour les chiens âgés, en convalescence ou plus fragiles.

C’est aussi un endroit où les chiens et les humains sont respectés. Ce qui, pour les chiens, signifie absence d’outils punitifs comme des colliers étrangleurs, à pics, à spray ou électriques. Un parc bien géré c’est aussi un parc où la prévention est de mise. Et qui dit prévention dit règles de fonctionnement et formation des humains.

Si les règles sont nécessaires, elles ne font que définir les comportements attendus. Elles ne rendent pas les chiens et les humains aptes à se comporter selon ces mêmes règles. Il faut aller plus en amont, dans la satisfaction des besoins secondaires du chien, dans sa socialisation et dans l’éducation des humains. Bref, il faut éduquer avant de réglementer. Et il faut éduquer selon les données scientifiques reconnues, et non selon les croyances populaires.

Un sondage a démontré que le comportement canin était parmi les sujets que les humains considèrent maîtriser le plus, et ce, sans la moindre formation. « J’ai toujours eu des chiens… mon oncle était dresseur… j’ai vu toutes les vidéos de Cesar Millan…».

Croyez-moi, Millan n’est absolument pas une référence en comportement canin ! Et le fait de se croire compétent dans un domaine aussi complexe que le comportement canin, sans la moindre formation, représente justement un risque accru de problèmes dans un parc à chiens.

Un gardien compétent

Chaque gardien qui fréquente un parc canin devrait minimalement savoir comment satisfaire les besoins de son chien, il devrait aussi connaître les principes de socialisation, la communication canine et comment prévenir et séparer une altercation entre chiens.

Souvent, j’entends des commentaires du genre « si tu ne contrôles pas ton chien, ne viens pas au parc ». La vérité est que personne ne contrôle son chien s’il se retrouve dans une situation anxiogène. Même ceux qui prétendent contrôler leur chien au doigt et à l’œil. Trop de variables non contrôlées, trop d’imprévus sont présents dans un lieu avec plusieurs humains et chiens pour garantir l’absence d’incidents. Et aussi parce que mieux contrôler son chien n’est pas la solution.

La tolérance

Autre élément important : les gardiens doivent faire preuve de tolérance. Il s’agit d’un endroit pour les chiens. Ils vont se salir, salir d’autres chiens et des humains, ils vont japper, grogner, bousculer, sentir, creuser… Bien entendu, les morsures ne devraient pas être tolérées, mais pour le reste, on devrait laisser les chiens être des chiens.

Le risque zéro n’existe pas

Aucune règle, aucune formation ne peut protéger totalement contre les morsures. Mais il est possible de diminuer les risques via les compétences des gardiens.

Les chiens ne sont pas les principaux responsables des morsures, les humains le sont.

Ce sont les humains qui doivent être compétents. Les chiens, eux, sont… des chiens ! Et ils méritent bien une aire de jeux sécuritaire.