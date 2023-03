Une édition record pour Ma Ville Ma Voix

La 12e édition du forum citoyen Ma Ville Ma Voix de Baie-Comeau a attiré 170 participants à l’hôtel Le Manoir le 22 mars. En plus de battre un record d’invités, l’événement a reçu le plus grand nombre de dépôts de projet et de votes sur la plateforme web.

L’objectif de la soirée est resté le même : discuter tous ensemble, pour faire connaitre et essayer de concrétiser les projets sélectionnés. Le forum citoyen est chapeauté par le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables depuis ses tout débuts. L’enveloppe annuelle est de 400 000 $.

La démarche du forum citoyen a évolué depuis douze ans, comme l’a expliqué Mathieu Pineault, directeur des communications et tourisme à la Ville de Baie-Comeau. « Lors de nos premiers forums citoyens, il n’y avait pas la plateforme web pour voir et voter avant l’événement. Nous avons pu apporter une nouvelle approche plus démocratique. »

Depuis quelques années, la soirée devient un processus de consultation pour permettre une collaboration avec les partenaires.

Autre nouveauté, l’équipe de MU Conseils s’est déplacée dans les écoles secondaires pour entendre la voix des jeunes. « Cette année, nous avons vraiment misé sur la jeunesse, c’est un public qu’on avait de la difficulté à rejoindre », souligne Eve Ferguson, conseillère principale et responsable des communications pour l’organisation.

Les adolescents ont pu remplir le questionnaire web à l’aide de tablettes électroniques pour être considérés dans la démarche.

C’est ma première expérience au Forum citoyen, c’est super le fun. Ça nous permet de bien entendre les idées des projets. C’est important pour moi d’entendre les citoyens. Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau

Rappelons que le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables a financé 70 projets depuis 2012 et investi 2,8 M$.

Les résultats comptabilisés du vote des citoyens et du comité sont les suivants :

– Le complexe multisport : 82,54 %

– La serre nordique : 89,65 %

– Le monde halieutique : 85,08 %

– Mieux connaître pour mieux protéger : 78,17 %