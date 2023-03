Deux rendez-vous pour se remémorer Hauterive

« Tous ensemble, remémorons-nous : Hauterive » est une initiative de la Ville de Baie-Comeau en partenariat avec le Château Baie-Comeau et Loisir et Sport Côte-Nord.

Un adage dit qu’il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. D’une certaine façon, Tous ensemble, remémorons-nous : Hauterive permettra de poser des jalons en ce sens.

La Ville de Baie-Comeau, en partenariat avec le Château Baie-Comeau et Loisir et Sport Côte-Nord, invite la population à cette initiative d’échanges et de commémoration sous la forme de deux activités.

Dès mercredi 29 mars sur le coup de 17 h, l’exposition Hauterive : Vues d’hier sera inaugurée dans l’enceinte du Château Baie-Comeau.

Dans le cadre d’un cocktail avec service de petites bouchées, les visiteurs y découvriront une série de photos des années 1950 à 1980. Elles retraceront l’histoire et la vie citoyenne d’une ville qui s’est distinguée à la grandeur de la Côte-Nord par sa fondation qui repose sur l’économie du savoir et le mouvement coopératif, rappelle la Ville de Baie-Comeau.

Les participants qui ne résident pas au Château Baie-Comeau doivent réserver leur place auprès de Geneviève Therrien au 418 589-2223, poste 1618 ou par courriel à loisirsbaiecomeau@cogir.net.

Bibliothèque humaine

L’autre moment fort de Tous ensemble, remémorons-nous : Hauterive se déroulera le jeudi 6 avril, de 13 h 30 à 16 h, grâce au projet Bibliothèque humaine, qui, depuis l’automne dernier, met de l’avant des aînés qui partagent leur savoir et leur vécu à divers publics d’auditeurs.

Cette fois-ci, c’est au Château Baie-Comeau, un milieu très riche en souvenirs, que la Bibliothèque humaine s’installera. La population y est conviée à emprunter l’un ou l’autre des livres vivants disponibles sur place afin de se faire raconter des histoires de pêche, de mariage, de tradition et d’événements spéciaux.