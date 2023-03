Tout n’est pas perdu pour l’aéroport de Baie-Comeau

À quelques jours de la fin du programme d’aide d’urgence pour les aéroports régionaux, le 31 mars, le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, garde tout de même espoir d’obtenir par la bande un soutien financier pour l’aéroport de Baie-Comeau.

Dans son dernier budget, Québec n’a pas reconduit le programme permettant d’aider les aéroports régionaux à faire face à la chute dramatique du nombre de passagers en raison de la pandémie. Depuis deux ans, la MRC en bénéficiait.

Le gouvernement a cependant prolongé l’aide aux transporteurs régionaux avec une enveloppe de 10 M$. » Il semble que cette aide aux transporteurs régionaux pourrait être modulée pour venir en aide aussi aux aéroports de façon peut-être indirecte. On va voir qu’est-ce qui en est au cours des prochaines semaines « , a souligné M. Furlong.

Lors d’une discussion avec le député de René-Lévesque, Yves Montigny, responsable du dossier du transport aérien au gouvernement, il a été question d’une possible ouverture en ce sens. » On va voir jusqu’où peut aller l’ouverture. «

Il n’est pas dit, non plus, qu’il ne reste pas un peu de fonds dans les enveloppes prévues dans le programme pour les aéroports régionaux. Ce sera à voir et il se pourrait que les soldes, s’il y en a, soient distribués au cas par cas aux aéroports qui en ont le plus besoin.

Même si la situation financière à l’aéroport de Baie-Comeau semble légèrement moins pire qu’anticipée après les trois premiers mois de l’année 2023, il n’en demeure pas moins qu’elle demeure précaire.

Projet pilote à présenter

L’élaboration du projet pilote impliquant les aéroports de Baie-Comeau et de Mont-Joli a progressé et il devrait être présenté au ministère des Transports assez rapidement dans les prochaines semaines. S’il reçoit la bénédiction de Québec, les intervenants passeront à la prochaine étape, c’est-à-dire l’appel de propositions pour dénicher un transporteur.

» Dans notre démarche, on a besoin d’une aide financière du gouvernement pour supporter la relance du transport aérien dans nos aéroports. Durant la pandémie, il n’y en avait plus de transport aérien. Il faut recréer l’habitude des gens d’utiliser le transport aérien « , a indiqué M. Furlong.

Pour augmenter l’achalandage à ses niveaux d’avant-pandémie, il faut créer des conditions favorables pour la clientèle. Conditions qui, selon le préfet, seront atteintes avec des horaires réguliers, respectés et répondant aux besoins des gens, mais aussi avec le maintien des prix à moins de 500 $ pour permettre aux gens de partir de Baie-Comeau ou de Mont-Joli vers Québec ou Montréal.

Les deux partenaires s’attendent à ce que deux ans soient nécessaires pour recréer l’habitude d’utiliser le transport aérien.