Les étudiants à loger, l’affaire de toute une communauté

La bonne nouvelle du rehaussement de 20 à 50 des étudiants admis dorénavant en première année de Techniques policières au cégep de Baie-Comeau relance l’épineuse question du manque de logements. Trouveront-ils tous un toit?

« On est en train de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’on peut contribuer à ce que Baie-Comeau devienne une ville étudiante et là, je pense qu’on a besoin d’une communauté qui va suivre avec nous », martèle la directrice générale du cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier.

Selon elle, personne n’amène autant de nouveaux résidents à Baie-Comeau que le cégep. « On le ferait pour une grande entreprise de se mobiliser pour trouver de la place pour loger ce monde-là. L’économie du savoir, c’est pas négligeable », insiste-t-elle.

Oui, le logement est un volet important tant pour le cégep que pour l’antenne de Baie-Comeau de l’Université du Québec à Rimouski, mais il y a plus pour permettre à la région Manicouagan de développer cette économie du savoir.

» Il faut qu’on réponde présent à plusieurs égards. On pense au logement, mais on pense aussi au transport, à la vie en soirée. Pour que les étudiants aient le goût de venir étudier ici et qu’on devienne un cégep de premier choix, il faut que la ville soit agréable « , fait remarquer la directrice générale.

Étant donné que le premier tour des admissions dans les cégeps est déjà chose du passé, rien n’assure que les 30 places de plus dévolues au cégep de Baie-Comeau trouveront preneurs pour la rentrée d’août 2023. Le deuxième tour donnera le portrait réel de la clientèle.

Comme il le fait déjà, l’établissement collégial aidera ses étudiants à se loger. Des ententes sont actuellement en phase de négociations en ce sens. Les places en résidence continueront d’être réservées aux étudiants de première année.