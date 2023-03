MRC de Manicouagan : plus de 270 000 $ pour neuf projets de restauration de sablières

C’est une somme de 272 490 $ que la MRC Manicouagan a reçu grâce à la subvention du programme d’aide financière qui vise à accélérer la mise en valeur du territoire public par la remise en état des sablières et des gravières.

Cet argent permettra à la MRC de Manicouagan de réaliser, au plus tard le 1er novembre 2023, neuf projets de restauration de sablières d’une superficie totale de 18,3 hectares. Évalués par hectare, la subvention devrait assumer l’entièreté du projet. Les travaux consisteront en trois actions : le nivellement du sol, l’ajout de matière organique et le reboisement. L’appel d’offre devrait se faire sous peu selon Philippe Poitras, Directeur de la gestion foncière à la MRC Manicouagan.

Les neuf sites qui seront aménagé sur le territoire, sont localisés à plusieurs endroits. Six se retrouvent sur la 389 entre Manic-2 et le KM 350, deux dans le secteur de Baie-Trinité et un dans la forêt de Ragueneau.

« Le volet principale de ce projet sert essentiellement à reboiser les secteurs touché » nous a expliqué

Le projet se déroulera sur trois étapes :

– Volet 1 : réaménager et restaurer d’anciennes sablières inutilisées depuis plus de 10 ans, des sablières dont la ressource est épuisée ou encore des sablières qui ont dépassé les limites permises par leur autorisation environnementale ;

– Volet 2 : effectuer la caractérisation environnementale de l’ancienne sablière où de la contamination est suspectée ;

– Volet 3 : procéder à la revalorisation du site de l’ancienne sablière selon les règles d’utilisation du territoire.

Je félicite la MRC de Manicouagan pour avoir su saisir l’occasion de renaturaliser d’anciennes sablières grâce au soutien financier du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. C’est une excellente nouvelle pour le territoire public de notre coin de pays, qui fait la fierté de la population. – Yves Montigny, député de René-Lévesque

Ce programme s’inscrit dans les diverses initiatives mises en avant par le gouvernement du Québec pour la relance économique après la pandémie de COVID-19.