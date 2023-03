Le crabe arrive en ville

La fin du mois de mars rime avec l’arrivée du crabe des neiges dans nos poissonneries régionales. Les premières cargaisons du crustacé fort attendu ont été rapportées le 28 mars dans la zone 17.

Les amateurs de crabe seront d’autant plus comblés cette année puisque les prix sont davantage compétitifs et accessibles cette saison comparativement à l’an dernier, alors que plusieurs avaient dû se priver d’en manger faute de budget.

À la Pêcherie Manicouagan, poissonnerie et restaurant des Escoumins, on a annoncé le montant à débourser à la livre pour déguster le populaire crustacé, soit 17,50 $/livre pour le crabe cuit et 7,95 $/livre pour le crabe vivant.

Les prix sont les mêmes à la Poissonnerie JG Laprise de Baie-Comeau ainsi qu’au Resto Bistro Pêcherie Manicouagan, selon les informations transmises sur les pages Facebook des entreprises.

Le produit n’est pas fourni en nombre suffisant pour répondre à la demande actuellement, mais il sera plus abondant dans les commerces au détail au cours des prochains jours et des prochaines semaines.