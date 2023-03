Un atlas qui regroupe les terres en friche sur la Côte-Nord

Il est maintenant possible d’en apprendre davantage à propos des terres en friche sur les territoires des MRC de la Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières, grâce à un atlas qui voit le jour après plus d’un an de travail.

C’est un projet porté par la Fédération de l’UPA Capitale-Nationale–Côte-Nord, en collaboration avec l’UPA de la Côte-Nord, et réalisé par Agriboréal Service Conseils. L’atlas a pour but de procurer un outil aux territoires concernés de mieux connaître l’état des friches agricoles et agroforestières en vue de favoriser leur mise en valeur.

« Le domaine agricole de la région est assez jeune, mais présentement en expansion, principalement du côté des petits fruits. On note aussi un intérêt pour la production locale de denrée maraichère en champs et en serres. Malgré ce regain d’activité, beaucoup de surfaces ont été abandonnées depuis qu’on cultive des terres sur la Côte-Nord. Comme dans les autres régions du Québec, on retrouve des friches sur le territoire. Relativement peu d’information est disponible, tant sur la dynamique de développement des friches que sur leurs localisations, leurs surfaces, leurs états et leurs potentiels », peut-on lire dans l’atlas.

Six types de friches sont identifiés au sein du document pour les friches agricoles et les friches agroforestières. L’atlas présente donc plusieurs cartographies et tableaux afin de mieux comprendre chacun des cas.

« Nous sommes très contents du résultat final ! C’est quelque chose de concret qui va pouvoir, nous l’espérons, donner accès à de futures superficies cultivables pour de nouveaux projets agricoles dans notre région, et ce, qu’importe le secteur de production », mentionne Yves Laurencelle, président de la Fédération UPA Capitale-Nationale–Côte-Nord.

« Grâce à cet Atlas, qui renferme une quantité d’information pertinente, nous serons mieux outillés pour planifier notre développement régional. Par la suite il sera plus facile de mettre en place des mécanismes en collaboration avec les différents acteurs du milieu et les MRC pour permettre à nos futurs producteurs de s’établir dans les secteurs qui conviennent le mieux à leurs projets et revaloriser ces terres en friche pour contribuer à l’essor économique de la Côte-Nord », ajoute Daniel Harvey, vice-président de l’UPA de la Côte-Nord.

Notons que ce projet a été financé par l’UPA et les trois MRC visées ainsi que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires : Priorités bioalimentaires.