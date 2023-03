Meilleure accessibilité au Phare de Pointe-des-Monts

Le Phare de Pointe-des-Monts a accueilli plus de 4 000 visiteurs l’an dernier.

Rejoindre plus de gens et permettre à tous de profiter du même type d’expérience, c’est le projet de la Corporation de promotion et de développement du site historique de Pointe-des-Monts.

« L’équipe du Phare cherche une solution pour permettre aux personnes en situation de handicap d’avoir la chance de vivre une expérience équivalente aux autres visiteurs tant au niveau de la qualité que de l’accès au contenu », indique Christelle Renoux, coordonnatrice en muséologie et tourisme culturel.

L’organisation propose déjà des visites guidées sur le web. En revanche, l’accessibilité des visiteurs à mobilité réduite s’arrête au pied du phare. « Certains visiteurs ne peuvent donc pas se rendre sur les étages, que ce soit en contexte de visite guidée ou de façon autonome. La mise en valeur du patrimoine est donc altérée », poursuit Mme Renoux.

Afin de bonifier l’offre touristique, l’idée est de mettre en place un outil numérique depuis le pigeonnier ou le rez-de-chaussée du phare. L’emplacement est toujours à l’étude. Le but est d’offrir une « médiation numérique et humaine » sous forme de visite semi-autonome.

« Cela permettrait également aux visiteurs de pouvoir ‘’ manipuler ‘’ et accéder aux différents contenus de tous les étages et même de la chapelle, à leur rythme, sans dépendre de leurs amis ou de leurs proches qui sont dans la tour mais pouvant échanger tous ensemble à la fin de leur visite respective. »

Projet d’envergure

Ce projet est évalué à près de 70 000 $ et sa réalisation s’échelonnera sur une année. L’organisation a fait affaire avec la firme en création numérique Advisia afin d’offrir cette expérience qui verra le jour pour la saison touristique 2024.

Christelle Renoux explique également que les publics éloignés seront rejoints, tels que les groupes scolaires et les communautés diverses. « Un guide se déplacerait en région afin d’offrir une activité avec cet outil de visite. Cette solution permettra également de faire vivre le site dans les mois d’hiver où le phare devient inaccessible, dû au gel de l’eau et à la route qui est impraticable », annonce-t-elle.

Bon achalandage

La saison touristique estivale 2022 était bien remplie au Phare de Pointe-des-Monts. L’endroit a accueilli plus de 4 000 visiteurs, ce qui correspond à une augmentation par rapport à 2019, avant les étés teintés par la pandémie. Deux événements incontournables se dérouleront cet été, dont la Journée québécoise des phares en juillet ainsi que l’activité J’aime mon ph’art en août.

« Une activité pour les familles est actuellement en développement pour être proposée cet été, une découverte ludique du Phare de Pointe-des-Monts et de la vie des gardiens s’adressant aux enfants de 5 à 11 ans », conclut Mme Renoux.